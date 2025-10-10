Madagascar: Athlétisme - Le Marathon international d'Antananarivo reporté

Déception. La 20e édition du Marathon international d'Antananarivo (MIT) n'aura pas lieu cette année. À dix jours de ce grand événement tant attendu, les organisateurs ne peuvent faire abstraction de la situation actuelle qui prévaut dans le pays. Dans un communiqué officiel publié hier, en fin de soirée, ils ont annoncé le report du marathon à l'année prochaine.

Le comité d'organisation du Marathon international de Tana (MIT) a annoncé, à regret, le report de la 20e édition, initialement prévue les 18 et 19 octobre 2025. Cette mesure exceptionnelle intervient dans un contexte tendu à Antananarivo et dans plusieurs grandes villes du pays.

Selon le communiqué officiel, la situation actuelle « ne permet pas de garantir la tenue de l'événement dans des conditions optimales de sécurité et d'organisation ».

Priorité absolue

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le grand souci demeure la protection des coureurs, du public et des partenaires : une priorité absolue pour les organisateurs. La décision, bien que difficile, traduit une volonté de préserver l'intégrité et la crédibilité de l'événement.

« C'est une décision difficile, mais responsable. Il y a eu de la déception du côté des organisateurs et des coureurs. Plus de deux cents athlètes s'étaient déjà inscrits, sans compter les personnes qui avaient exprimé leur détermination à participer, mais hélas... Nous enclenchons maintenant la procédure de remboursement pour tous les concernés », confie Antonio Frankie, l'un des responsables de l'organisation du MIT.

Les organisateurs affirment travailler d'ores et déjà à la préparation d'une édition 2026 plus forte et plus résiliente, tout en promettant d'annoncer prochainement la nouvelle date via leurs canaux officiels.

Le Village Marathon commence, pourtant, à prendre forme, et plusieurs actions ont été lancées dans les volets logistique, environnemental et sociétal. Le MIT rappelle que la manifestation dépasse le simple cadre sportif : elle s'inscrit dans une démarche citoyenne et écoresponsable, notamment à travers son partenariat avec la Journée sans pollution.

Concernant les coureurs déjà inscrits, les modalités de remboursement intégral seront bientôt précisées. En attendant, le comité d'organisation adresse ses excuses aux participants et partenaires déçus, tout en saluant leur compréhension et leur fidélité.

Le Marathon, symbole d'endurance et de persévérance, entend revenir plus fort en 2026, fidèle à son esprit.