Madagascar: Pétanque/Mondial féminin - Les filles entament les tours qualificatifs

Le coup d'envoi des championnats du monde de pétanque a été donné hier à Douai, en France. Le concours de tir de précision a marqué le début de quatre jours de compétition marathon. Madagascar est représentée par Nomenjanahary Fanantenana Ravomanana, surnommée Fana.

La phase qualificative a débuté hier en fin d'après-midi, suivie des repêchages. Les quarts de finale ont eu lieu tard dans la nuit. Place, ce vendredi, à la phase de qualification du championnat du monde triplette féminine. La sélection malgache est finalement composée de Nirinaniaina Lalatiana Saholy, alias « Tita », Nomenjanahary Fanantenana Ravomanana, Miary Hasina Malalaharison et Judicaël Andrianarimalala. Cette dernière, représentante du pays au cours des derniers World Games en Chine, a ainsi remplacé Marinah Ranaivoson, l'une des joueuses sélectionnée squi ont suivi le regroupement depuis le début.

Les trois premiers tours de qualification se joueront ce jour, à partir de 9 heures. Les demi-finales, suivies de la finale du tir de précision, se dérouleront vers 18 heures. Les deux derniers tours qualificatifs (les 4e et 5e) de la compétition en triplette sont programmés samedi matin. Les huitièmes et les quarts de finale auront lieu en fin d'après-midi. Les demi-finales et la finale se tiendront dimanche, respectivement dans la matinée et en fin d'après-midi.