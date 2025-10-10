Madagascar: Disparition - Le groupe Rossy perd Meltine Rasoloarisoa

10 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nicole Rafalimananjara

Figure du Hira Gasy et membre du groupe Rossy, Meltine Rasoloarisoa, fille de Ramilison Besigara, est décédée à 58 ans. Artiste passionnée, elle laisse un héritage culturel et humain précieux.

C'est une grande perte pour le monde du Hira Gasy et pour la scène musicale malgache. Meltine Rasoloarisoa, fille de Ramilison Besigara et membre active de la troupe familiale, est décédée mercredi des suites d'une décompensation cardiaque. « Elle avait des douleurs au coeur depuis plusieurs années, mais cette fois, son organisme n'a pas tenu », confie sa fille unique, Onja Nirintsoa.

Artiste complète, chanteuse et danseuse, Meltine avait su conjuguer tradition et modernité. En parallèle de son engagement au sein de la troupe Ramilison Besigara Zanany, elle oeuvrait depuis plus de trente ans aux côtés du groupe Rossy, où elle participait aussi bien sur scène qu'en coulisses, assurant notamment la préparation des costumes avant chaque spectacle.

Responsable logistique et des contrats de la troupe Ramilison Besigara, elle joua un rôle clé dans la préservation et la transmission du Hira Gasy, cet art traditionnel classé au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'Unesco. Toujours souriante, généreuse et rieuse, Meltine était connue pour son esprit d'entraide.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« C'était une femme et une mère qui aidait tout le monde. Elle a élevé beaucoup d'enfants, même si je suis sa seule fille. Elle aimait rire, elle était drôle», témoigne Onja.

La disparition de Meltine Rasoloarisoa laisse un vide immense, tant au sein du groupe Rossy que dans sa famille artistique. « On a perdu une mère extraordinaire. Mamamely est partie pour toujours », confient ses proches. La veillée du corps se tient actuellement à Itaosy, où amis, collègues et admirateurs viennent lui rendre hommage. Le dernier adieu aura lieu ce dimanche 12 octobre à l'église Sainte-Thérèse d'Isotry, avant le départ du corps vers le tombeau familial à Mandrosoa Antongona, où elle reposera définitivement auprès des siens.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.