Madagascar: Foire - Nosy Be séduit le public italien

Nosy Be a une nouvelle fois captivé le public italien lors du TTG Travel Experience 2025, organisé du 8 au 10 octobre au Rimini Expo Center en Italie. L'Office régional du tourisme de Nosy Be, en partenariat avec de Yas Madagascar et Neos Air, accueille les visiteurs sur un stand situé au hall 2, NE 210, où l'île se dévoile à travers ses paysages, sa culture et son hospitalité.

« Dès l'ouverture, les visiteurs étaient curieux et enthousiastes », raconte un représentant de l'Office. « Plus de 65 % de nos touristes viennent d'Italie, donc le lien avec le public transalpin est naturel et très fort. » Entre plages de sable blanc, lagons turquoise, collines verdoyantes et biodiversité unique, Nosy Be séduit par sa beauté et son authenticité.

La culture locale attire autant que les paysages. Les rythmes traditionnels et la gastronomie typique plongent les visiteurs dans l'authenticité de l'île. « Ce salon est une vraie opportunité pour échanger avec les professionnels, comprendre les attentes des touristes et développer des partenariats internationaux », explique l'Office du tourisme de Nosy Be. Les tendances observées, comme la recherche d'expériences culturelles authentiques et le tourisme durable, orienteront l'offre touristique de Nosy Be pour les années à venir.

Le stand restera ouvert jusqu'au 10 octobre et continue d'attirer aussi bien les curieux que les professionnels du tourisme. « Chaque rencontre nous apporte des idées pour améliorer l'expérience touristique et valoriser notre patrimoine naturel et culturel », conclut l'Office.

Entre nature, culture et chaleur humaine, Nosy Be confirme sa place de destination incontournable et promet à chaque visiteur un séjour mémorable et unique.