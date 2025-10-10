Ile Maurice: L'attente des familles, le temps volé des enfants...

Annoncé comme une réforme essentielle pour encadrer et moderniser le processus d'adoption à Maurice, le Child Adoption Bill se fait toujours attendre. Selon les informations obtenues auprès du ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille : «Nothing new.» Le texte est toujours au State Law Office (SLO), où il demeure en examen depuis plusieurs mois. Les retards accumulés suscitent une certaine inquiétude parmi les acteurs sociaux, les familles et les personnes souhaitant offrir un foyer aux enfants dans le besoin.

Pourtant, le 31 juillet, lors de la présentation de l'Action Plan 2025-2029, Un nouvel horizon, la ministre avait assuré, en réponse à une question de la presse, que le projet de loi se trouvait «dans une phase très avancée» et serait bientôt présenté à l'Assemblée nationale. Elle avait expliqué que le texte vise à entièrement refondre les procédures d'adoption, à les centraliser sous une autorité unique dédiée, et à garantir davantage de transparence et de sécurité juridique tant pour les familles que pour les enfants concernés. La ministre avait également insisté sur la nécessité de sécuriser le processus afin que chaque adoption se déroule dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et dans un cadre légal clair.

Il est important de rappeler que cette réforme est attendue depuis plusieurs années. Actuellement, le système d'adoption à Maurice repose sur une procédure parfois longue et complexe, impliquant plusieurs organismes, tribunaux et étapes administratives. Les familles adoptantes doivent souvent patienter des mois, voire des années, pour obtenir les autorisations nécessaires tandis que certains enfants en attente d'un foyer stable se retrouvent dans des placements temporaires prolongés. L'Adoption Bill promet d'apporter des solutions à ces lenteurs en simplifiant les démarches, en clarifiant les rôles de chaque acteur, et en offrant un accompagnement complet aux familles et aux enfants.

Le texte prévoit également des mécanismes spécifiques pour soutenir les mères en détresse afin d'éviter des abandons précipités, et de proposer des alternatives plus humaines et sécurisées. Il s'agit, selon les autorités, de donner un cadre légal clair pour protéger les enfants tout en offrant un soutien aux parents qui traversent des situations difficiles, qu'il s'agisse de problèmes financiers, sociaux ou psychologiques. L'objectif est de permettre une adoption plus rapide, mais surtout mieux encadrée, où chaque décision est prise dans l'intérêt de l'enfant.

Sur le terrain, l'attente de cette réforme se fait fortement ressentir. L'affaire de Soléa, la fillette retrouvée abandonnée dans un sac de riz à Stanley il y a quelques mois, a bouleversé l'opinion publique et mis en lumière les limites du système actuel. Depuis cet événement, plusieurs couples se sont manifestés pour devenir familles d'accueil. Les professionnels de terrain rappellent que de nombreux enfants passent ainsi des mois dans des placements temporaires. Le Child Adoption Bill devait justement répondre à ces problématiques en introduisant une approche plus structurée et centralisée. Les familles souhaitant adopter auraient un interlocuteur unique, les délais seraient réduits et la procédure mieux encadrée pour éviter toute ambiguïté juridique. En outre, la future loi devrait intégrer des dispositions pour suivre l'évolution des enfants adoptés et s'assurer que leur bien-être reste une priorité à chaque étape du processus.

Malgré ces annonces et l'importance de la réforme, le projet reste aujourd'hui bloqué au SLO, sans calendrier précis pour sa présentation au Parlement. Cette lenteur suscite l'inquiétude et la frustration parmi les acteurs sociaux et les familles. «Chaque mois de retard signifie que des enfants attendent encore un foyer stable pendant que les familles prêtes à adopter se heurtent à des obstacles administratifs persistants.» L'enjeu dépasse la simple réforme administrative. Il touche directement la vie d'enfants vulnérables, et la capacité de l'État à offrir un cadre protecteur et efficace pour l'adoption. Les experts rappellent que la centralisation des démarches, la clarification des procédures et la mise en place d'un accompagnement solide pour les familles sont des conditions essentielles pour assurer le succès de toute réforme de l'adoption.

En attendant, entre promesses et réalité administrative, la patience des familles et des acteurs du secteur social est mise à rude épreuve. Les annonces politiques se succèdent mais tant que le texte n'est pas présenté au Parlement, les enfants continuent d'attendre une famille et les familles, elles, attendent un cadre légal clair pour pouvoir les accueillir. La réforme, indispensable et attendue depuis des années, reste donc toujours suspendue.