Ile Maurice: L'arme du crime retrouvée

Le meurtre de Mark Yeung Shi Yin, 74 ans et propriétaire de Mark's Aquarium, le jeudi 2 octobre, continue de dévoiler des détails sordides. L'affaire, qui a débuté avec la découverte du corps du septuagénaire, a rapidement conduit la Major Crime Investigation Team (MCIT) à identifier plusieurs suspects impliqués dans ce cambriolage qui a mal tourné, dont le fils aîné de la victime. L'arme du crime utilisée pour tuer le septuagénaire a été retrouvée hier.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le fils de la victime, Allan Yeung Shi Yin, avait organisé le cambriolage avec un groupe de complices. Les investigations ont révélé que le plan allait au-delà d'un simple vol, le gang prévoyant également d'incendier le domicile de Mark Yeung Shi Yin, pour lequel ils avaient déjà fait l'acquisition d'essence. Les premières arrestations ont eu lieu quelques heures après le meurtre lorsque plusieurs individus liés au fils de la victime ont été interpellés. Allan Yeung a, lors de ses aveux, reconnu avoir organisé le cambriolage, mais a nié avoir poignardé son père.

Le même jour, Pascal Barry et un mineur de 16 ans ont été arrêtés. Le lendemain, vendredi, Jordan Jonathan Aimé a lui aussi été arrêté par les limiers de la MCIT. Ils ont été traduits en cour sous une charge de meurtre. Ils ont donné le nom d'un cinquième suspect, Cédric Carré. Ce dernier est cependant parvenu à fuir les enquêteurs pendant quelques jours avant d'être arrêté, lundi.

Après avoir été interrogé par les enquêteurs de la MCIT une première fois en présence de son homme de loi, Me Noor Hussenee, il a nié les faits et a expliqué qu'il n'avait fait qu'accompagner le groupe pour le cambriolage. Il a cependant avancé qu'Allan lui avait proposé la somme de Rs 15 000 pour ce cambriolage. Lors d'un énième interrogatoire, il a finalement avoué avoir poignardé Mark Yeung Shi Yin à deux reprises. Il a cependant précisé qu'il n'était pas le seul à avoir frappé la victime et a dénoncé Pascal Barry, qui se serait également acharné sur le septuagénaire lorsqu'il s'était réveillé pendant le cambriolage. Cédric Carré et Pascal Barry seraient les deux seuls à avoir utilisé une arme contre la victime alors qu'elle résistait.

Les enquêteurs ont appris que Pascal Barry avait signalé des douleurs le mercredi 8 octobre. Transporté à l'hôpital, il présentait des traces de brûlure au pied qu'il avait eues lors de l'incendie et dont l'état s'aggravait.