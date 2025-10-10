Ile Maurice: Deux policiers arrêtés puis libérés

Les policiers Mohamad Yashvir Noor Lallmohamed, 35 ans, et Dixit Kebla, 34 ans, ont comparu,hier, devant le tribunal de Curepipe sous les charges provisoires de drug dealing, possession of cannabis for the purpose of selling et de blanchiment d'argent. La police n'ayant pas objecté à leur remise en liberté, ils ont tous deux été libérés contre une caution de Rs 20 000.

C'est une affaire qui jette une ombre lourde sur la réputation de la force policière. Les deux policiers ont été arrêtés dans la soirée du mercredi 8 octobre, à l'issue d'une opération minutieusement préparée par l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) de la Central Division. L'opération s'est déroulée aux Quarters de la Special Mobile Force de Vacoas, où les officiers de l'ADSU ont perquisitionné l'appartement de Mohamad Yashvir Noor Lallmohamed. Vers 21 h 30, Dixit Kebla, affecté au poste de police de Curepipe, a été aperçu entrant dans la résidence. Sa présence inattendue a éveillé les soupçons des enquêteurs, qui ont aussitôt procédé à une fouille approfondie.

Les officiers ont alors découvert huit sachets de cannabis, 54 graines et une somme de Rs 3 150, soupçonnée de provenir d'une transaction illégale. Poursuivant leur enquête, ils se sont rendus à De Rosnay Street, Beau-Bassin, où logeait Lallmohamed. Sur place, ils ont saisi un sac de sport contenant plusieurs sachets de cannabis, 52 graines supplémentaires, une balance électronique ainsi qu'un lot de 125 sachets vides, souvent utilisés pour le conditionnement de la drogue. Une somme additionnelle de Rs 10 500 a également été saisie. Selon les enquêteurs, ces montants, bien que modestes, pourraient représenter les gains d'une activité régulière de revente, ouvrant la voie à des soupçons de blanchiment d'argent.