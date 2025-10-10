Ile Maurice: Des travaux non autorisés sur un terrain voisin de Legend Hill

Le ministère de l'Environnement a effectué, mardi, une visite sur le site de La Tourelle du Tamarin à la suite de la publication d'articles évoquant un possible agrandissement du projet immobilier Legend Hill. Cette initiative visait à vérifier les informations circulant dans la presse. Selon la junior minister de l'Environnement, Joanna Bérenger, aucune demande officielle de permis pour un agrandissement du projet n'a été soumise au ministère. «C'est précisément pour cette raison que nos officiers ont effectué une visite sur le site», a-t-elle indiqué.

Sur le terrain, les officiers du ministère ont constaté qu'aucun agrandissement de Legend Hill n'est en cours, mais ont relevé des travaux de terrassement et de défrichement sur un terrain voisin, ne disposant d'aucun permis environnemental. Le ministère a par la suite alerté le conseil de district de Rivière-Noire, appelé à entreprendre les démarches nécessaires.

Face à ces allégations, le promoteur du projet, MJ Development, a tenu à apporter des précisions dans un communiqué officiel. Le groupe dément formellement tout agrandissement du projet Legend Hill Resort à Rivière-Noire. **«Les travaux signalés sur la montagne La Tourelle ne concernent en aucun cas le terrain de Legend Hill», peut-on lire dans la déclaration.

Le promoteur précise également qu'aucune demande de modification ou d'extension n'a été faite auprès des autorités, soulignant que cela «n'a jamais fait partie des plans du groupe». MJ Development rappelle que toutes les procédures de construction, de permis et de conformité réglementaire ont été rigoureusement respectées dans le cadre du Property Development Scheme.

Le groupe souligne par ailleurs que le projet est actuellement en attente d'autorisation par le comité concerné, après que la Mauritius Tourism Authority a effectué toutes les visites requises et que le ministère du Tourisme a délivré sa lettre d'intention (letter of intent).

Porté par Thierry et Eva Naidu, deux Mauriciens revenus au pays pour investir dans le secteur hôtelier, le projet Legend Hill vise à contribuer à la croissance économique de Maurice tout en valorisant le savoir-faire local. Selon le communiqué, MJ Development est implanté à Maurice depuis plus de 11 ans et représente près de Rs 13,9 milliards d'investissements directs étrangers, dont Rs 4,78 milliards pour Legend Hill Resort.

L'entreprise emploie environ 145 collaborateurs à Maurice, dont plus de 98 % de Mauriciens, à travers ses entités, Legend Hill Resort et MJ Holidays. Le groupe réaffirme ainsi son engagement envers le développement durable, le respect des lois mauriciennes, et sa volonté de contribuer activement au développement économique et social du pays.