Congo-Brazzaville: Centre culturel Zola - À la quête de nouveaux projets en faveur des artistes congolais

9 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Cissé Dimi

Tremplin pour les jeunes artistes en manque de soutien et de ressources, le centre culturel Zola entend jouer sa partition dans le parcours des acteurs culturels congolais, quels que soient leurs domaines.

Le programme s'adresse aux artistes congolais évoluant dans divers domaines de la culture tels la musique, la comédie, le conte, l'art plastique, la performance pour améliorer leurs compétences et découvrir les opportunités en vue de dynamiser leurs projets créatifs, tout en favorisant ainsi les collaborations entre acteurs. Il s'agira en d'autres termes de mettre en lumière ces artistes en leur offrant une vitrine exceptionnelle qui leur permettra de se faire remarquer, de gagner en visibilité et parfois de décrocher des opportunités pour lancer leur carrière.

Par ailleurs, ce programme permettra aux participants d'approfondir leurs connaissances sur la mobilité artistique au Congo, en exploitant les défis, les opportunités et les aspirations qui vont façonner leurs expériences sur l'ensemble du pays. « Le centre culturel Zola a été créé pour répondre aux préoccupations des artistes congolais qui n'ont pas d'espace pour s'exprimer et faire valoir leurs talents créatifs. Sa programmation est ouverte à tous les artistes sans aucune restriction. Cela fait plus de cinq ans que les artistes l'ont compris, encourageant les jeunes qui en font un lieu de rendez-vous culturel entre eux et le public », a déclaré Adonis Kiziboukou, responsable de programme et de communication du centre culturel Zola.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En accueillant ces artistes, les organisateurs vont oeuvrer pour un environnement plus favorable à leur croissance, aux échanges et à la visibilité de la culture congolaise tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce programme, a dit Adonis Kiziboukou, est né d'une volonté de rehausser la culture congolaise tout en espérant que la démarche attirera l'attention des pouvoirs publics afin de la soutenir. « Nos artistes ont besoin de formation, d'accompagnement et d'encadrement. Le manque de cette politique justifierait le faible taux d'émergence et d'éclosion de talents. Les quelques rares qui ont émergé ont une carrière courte. Les pouvoirs publics n'ont aucun plan d'appui, de financement et des initiatives culturelles concrètes comme nous le faisons pour les jeunes talents », a-t-il déclaré

Le centre culturel Zola a été créé par le leadership Congo, une association à caractère social et culturel visant à rassembler les jeunes et toute personne qui souhaite discuter et proposer des solutions sur des questions d'intérêt commun et social. Ce centre est un atout pour le secteur culturel congolais, notamment grâce à l'offre d'hébergement permettant d'accueillir dans ses locaux des artistes en résidence sponsorisée ou non, en séance de répétition ou prestation scénique. Au sein de cet espace se développent, entre autres, des vernissages et expositions, des ateliers d'écriture, des ateliers créatifs, des animations culturelles et des conférences débats. Le centre culturel Zola, c'est le Congo, l'Afrique et toute sa diaspora qui vont à la rencontre des cultures du monde.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.