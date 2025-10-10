Congo-Brazzaville: Centre culturel Zola - À la quête de nouveaux projets en faveur des artistes congolais

Tremplin pour les jeunes artistes en manque de soutien et de ressources, le centre culturel Zola entend jouer sa partition dans le parcours des acteurs culturels congolais, quels que soient leurs domaines.

Le programme s'adresse aux artistes congolais évoluant dans divers domaines de la culture tels la musique, la comédie, le conte, l'art plastique, la performance pour améliorer leurs compétences et découvrir les opportunités en vue de dynamiser leurs projets créatifs, tout en favorisant ainsi les collaborations entre acteurs. Il s'agira en d'autres termes de mettre en lumière ces artistes en leur offrant une vitrine exceptionnelle qui leur permettra de se faire remarquer, de gagner en visibilité et parfois de décrocher des opportunités pour lancer leur carrière.

Par ailleurs, ce programme permettra aux participants d'approfondir leurs connaissances sur la mobilité artistique au Congo, en exploitant les défis, les opportunités et les aspirations qui vont façonner leurs expériences sur l'ensemble du pays. « Le centre culturel Zola a été créé pour répondre aux préoccupations des artistes congolais qui n'ont pas d'espace pour s'exprimer et faire valoir leurs talents créatifs. Sa programmation est ouverte à tous les artistes sans aucune restriction. Cela fait plus de cinq ans que les artistes l'ont compris, encourageant les jeunes qui en font un lieu de rendez-vous culturel entre eux et le public », a déclaré Adonis Kiziboukou, responsable de programme et de communication du centre culturel Zola.

En accueillant ces artistes, les organisateurs vont oeuvrer pour un environnement plus favorable à leur croissance, aux échanges et à la visibilité de la culture congolaise tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce programme, a dit Adonis Kiziboukou, est né d'une volonté de rehausser la culture congolaise tout en espérant que la démarche attirera l'attention des pouvoirs publics afin de la soutenir. « Nos artistes ont besoin de formation, d'accompagnement et d'encadrement. Le manque de cette politique justifierait le faible taux d'émergence et d'éclosion de talents. Les quelques rares qui ont émergé ont une carrière courte. Les pouvoirs publics n'ont aucun plan d'appui, de financement et des initiatives culturelles concrètes comme nous le faisons pour les jeunes talents », a-t-il déclaré

Le centre culturel Zola a été créé par le leadership Congo, une association à caractère social et culturel visant à rassembler les jeunes et toute personne qui souhaite discuter et proposer des solutions sur des questions d'intérêt commun et social. Ce centre est un atout pour le secteur culturel congolais, notamment grâce à l'offre d'hébergement permettant d'accueillir dans ses locaux des artistes en résidence sponsorisée ou non, en séance de répétition ou prestation scénique. Au sein de cet espace se développent, entre autres, des vernissages et expositions, des ateliers d'écriture, des ateliers créatifs, des animations culturelles et des conférences débats. Le centre culturel Zola, c'est le Congo, l'Afrique et toute sa diaspora qui vont à la rencontre des cultures du monde.