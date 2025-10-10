Sénégal: Bignona - Le district de santé équipé d'une radiographie de dernière génération

Deux ans après la mise hors service de son unité de radiographie, le district de santé de Bignona vient de recevoir un nouvel équipement radiographie moderne. Ce don, offert par le directeur général du port autonome de Dakar à travers la fondation de cette entité publique, va permettre d'amoindrir la souffrance des populations qui parcourent des dizaines de kilomètres pour des examens.

Le centre de santé du département de Bignona a réceptionné officiellement, jeudi 9 octobre, un nouvel équipement radiographie. Doté par la fondation du port autonome de Dakar, « ce geste illustre pleinement la volonté de rendre les services de santé de qualité aux populations », a salué Khalifa Diémé, le secrétaire général du conseil départemental de Bignona. Cet équipement redonne espoir au patient de ce département. L'ancien appareil de radiographie étant en panne depuis maintenant deux ans, les malades et les accompagnants devaient parcourir plus de soixante kilomètres pour des examens médicaux dans le département de Ziguinchor.

Ainsi, « cette radio numérique de dernière génération va permettre de renforcer la sécurité de prestation de soin et de réduire l'inégalité sociale de santé conformément à la vision du gouvernement », a rappelé, Dr. Mamadou Lamine Sagna, médecin chef du district de Bignona. « Il est heureux de noter qu'avec ce don, plus de 1000 évacuations seront éviter pour des besoins de radio, une prise en charge rapide des patients est assurée », a-t-il ajouté. Il a par la même occasion, plaidé pour le renforcement de l'équipement du bloc opératoire de la structure.

« L'accès aux meilleurs soins de santé dans les zones les plus reculées est au coeur des préoccupations majeures de notre fondation », a déclaré de son côté Waly Diouf Bodian, directeur général du port de Dakar, par ailleurs président du conseil d'administration de la fondation du port. D'après lui, le nouvel équipement va permettre d'améliorer le diagnostic plus rapide et précis des pathologies notamment les fractures, infections pulmonaires, pathologies ostéo-articulaires et traumatismes, etc. Pour Waly Diouf Bodian, avec cet appareil, les charges financières et le stress des familles favorisés favorisé par les évacuations coûteuses et souvent difficiles vers les grands hôpitaux seront un mauvais souvenir.

De son côté, le maire de la commune de Bignona a indiqué que le département représente près de 70 % de la région de Ziguinchor. La carte sanitaire 298. 112 hts sont répartis entre trois districts et 78 postes de santé. C'est dans ce sens qu'il a sollicité le président de la république et le premier ministre d'ériger le centre de santé en un hôpital de niveau 2. L'édile de Bignona a aussi demandé à la fondation du port autonome de Dakar de doter la commune d'un corbillard. Soucieux de la préservation de ce nouvel équipement, Il a aussi proposé qu'un plan d'amortissement soit élaboré pour un bon entretien de cet appareil.

Plusieurs autorités et chefs de service ont pris part à cette cérémonie. Waly Diouf Bodian, qui semble ému, a affirmé que cet investissement aura un impact social positif pour les populations de la localité et contribuera de manière significative à l'amélioration de l'offre de soins pour les populations de Bignona et les communautés rurales environnantes qui auront désormais accès à un service essentiel sans longs déplacements.