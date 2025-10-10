Sénégal: Bilan chiffré - Pape Thiaw, un an de leadership

Pape Thiaw fêtera, en ce mois d'octobre, sa première année à la tête de la sélection du Sénégal. Avant d'affronter le Sud Soudan ce vendredi, retour sur le bilan chiffré du technicien qui s'est offert plusieurs coups d'éclat.

Le 11 octobre 2024 restera un jour mémorable pour Pape Thiaw. Le coach, vainqueur du CHAN 2022, dirigeait son premier match sur le banc de l'équipe nationale du Sénégal, quelques jours après le départ surprise d'Aliou Cissé. Un coup d'essai transformé avec un succès 4-0 face au Malawi en qualification à la CAN 2025 (3e journée). Quatre jours plus tard, les Lions ont battu les mêmes Malawites 1-0, à l'extérieur. Puis, en novembre, il y a eu deux autres succès contre le Burkina Faso (1-0) et le Burundi (2-0). Quatre solides prestations en tant qu'intérimaire qui ont convaincu les dirigeants du football sénégalais d'en faire un titulaire à part entière le 13 décembre 2024.

En un an à la tête du Sénégal, Pape Thiaw a mené ses troupes lors de 10 matchs toutes compétitions confondues. Son bilan est plus qu'élogieux avec 8 victoires et 2 nuls. Il a ainsi réussi à qualifier son équipe à la CAN 2025.

Une équipe solide

L'équipe de Pape Thiaw compte 19 buts marqués en 10 matchs, soit une moyenne de près de deux buts par rencontre. Efficace devant, elle est un véritable coffre-fort derrière puisqu'elle n'a concédé que 4 petits buts. En effet, seuls l'Irlande (1), l'Angleterre (1) et la RD Congo ont réussi à trouver le chemin des filets face aux Lions depuis un an. Il y a donc eu 7 clean sheets (matchs sans encaisser de but). Il a également fait appel à 43 joueurs en 10 matchs et en a utilisés 30.

Des adversaires prestigieux battus

Le règne de Pape Thiaw a été marqué, au mois de septembre, par une folle remontada 3-2 au stade des Martyrs de Kinshasa face à la RD Congo. Un succès qui permet aux Lions de prendre la tête du groupe B des qualifications au Mondial 2026 (18 points), devant les Congolais (16), à deux journées de la fin.

Auparavant, les Lions avaient acquis une victoire de prestige contre l'Angleterre 3-1 le 10 juin 2025 en match amical. Ce coup de maître, avec des choix tactiques déterminants, avait fini de convaincre les derniers sceptiques de la capacité de l'ancien international à diriger la sélection sénégalaise. Il y a également eu un succès face au Burkina Faso en novembre 2024.

L'empire du milieu

Depuis l'arrivée de Pape Thiaw, les milieux de terrain semblent avoir pris le pouvoir dans la Tanière. La preuve en chiffres : Habib Diarra est le meilleur buteur durant cette période (4 réalisations), devant Pape Matar Sarr (3). Pape Gueye arrive en 3e position avec 2 réalisations, à égalité avec Sadio Mané et Ismaïla Sarr.

Autant dire que ces milieux auront une importance primordiale à la CAN 2025 où le Sénégal essaiera de décrocher son deuxième titre.