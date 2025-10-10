Sénégal: Bassirou Diomaye en visite au Rwanda et au Kenya du 17 au 21 octobre

10 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, se rendra au Rwanda à partir du 17 octobre prochain, pour une visite de travail, sur invitation de son homologue Paul Kagamé, a annoncé jeudi le communiqué du Conseil des ministres.

Les deux chefs d'Etat ne cessent de travailler pou renforcer l'axe Dakar Kigali. Le président rwandais a été le premier chef d'Etat à rendre visite à son homologue sénégalais, en mai 2024, soit un mois après sa prise de fonction en avril de la même année.

De son côté, M. Kagamé a été à Dakar à plusieurs occasions, la dernière en date étant le Forum africain des systèmes alimentaires, qui s'est tenu à Diamniadio, du 31 août au 5 septembre 2025.

Le chef de l'Etat sénégalais se rendra également au Kenya du 19 au 21 octobre 2025, sur invitation de son homologue, William Ruto, ajoute la source.

