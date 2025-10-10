Sénégal: Le projet de loi de finances initiale 2026 adopté en Conseil des ministres

Dakar — Le Conseil des ministres a adopté, jeudi, plusieurs projets de loi dont celui de la loi de finances initiale de l'année 2026, a appris l'APS du communiqué de la réunion hebdomadaire du gouvernement.

"Le Conseil a examiné et adopté le projet de loi de finances initiale de l'année 2026", lit-on dans le texte, sans plus de détails.

Lors du Conseil des ministres du 10 septembre dernier, le premier après le réaménagement ministériel du 6 septembre, le chef de l'Etat avait souligné à l'endroit du ministre des Finances et du Budget, "l'urgence de prendre toutes les dispositions nécessaires avec le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération et les ministres sectoriels, en vue de la finalisation adéquate avec le Premier ministre, de tous les arbitrages concernant le projet de Loi de finances pour l'année 2026".

Ce projet de loi a été adopté dans un contexte de réalisation du Plan de redressement économique et social (PRES) lancé le 1er août par le chef du gouvernement Ousmane Sonko.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le gouvernement espère mobiliser 5 667 milliards de FCFA pour le PRES entre 2025 et 2028 afin de réduire le déficit budgétaire à 3% d'ici 2027.

L'ouverture de la session ordinaire unique de l'année 2025-2026 est prévue mardi prochain. Elle sera suivi dans les jours à venir du marathon budgétaire à l'Assemblée nationale.