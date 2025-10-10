Sénégal: Vers la relance des bourses de solidarité nationale et d'assistance sociale pour les sinistrés

Dakar — Le chef de l'Etat a fait part, jeudi, de l'urgence de restructurer les instruments de protection sociale en demandant au gouvernement de relancer l'allocation de Bourses de solidarité nationale et de bourses d'assistance sociale en cas de sinistre.

Lors du Conseil des ministres, exceptionnellement tenu jeudi, le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a indiqué au gouvernement l'urgence de restructurer les instruments de protection sociale et de promotion de la solidarité nationale.

"Il (le président) engage le Premier ministre, le ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités et le ministre des Finances et du Budget, à relancer l'allocation de Bourses de solidarité nationale et de bourses d'assistance sociale en cas de sinistre", lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.

Selon la même source cette relance de l'octroi des bourses de solidarité nationale répond à un besoin de "conformité avec la nouvelle doctrine de solidarité nationale, d'inclusion, d'équité et de transparence".