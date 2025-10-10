Sénégal: L'institut français de Dakar dévoile son agenda trimestriel

Dakar — L'institut français de Dakar a dévoilé, jeudi, son agenda trimestriel marquant sa rentrée culturelle pour les trois mois de l'année 2025 restant, a constaté l'APS.

Pour cette nouvelle saison d'octobre à décembre, a fait savoir la directrice déléguée de l'institut français de Dakar, Valérie Lesbros, il sera question de promouvoir les arts et la culture dans toute sa diversité.

"La rentrée sera marquée par des projections, des ateliers artistiques et des concerts d'artistes de différentes nationalités", a-t-elle dit.

Parmi les activités phares annoncées, il y a les vingt ans de la galerie Le Manège qui seront célébrés vendredi, le concert du rappeur Mandione Ndir alias "Bm Jad" ainsi que la prestation de certains poètes et slameurs avec l'atelier slam attitude pour les jeunes.

L'Institut français a fait part du concert de rentrée avec le chanteur Souleymane Faye prévu le 18 octobre prochain à Saint-Louis (nord), une occasion pour célébrer les 50 ans de carrière de l'artiste.

Valérie Lesbros indique que l'institut français a un travail "de longue date" qu'ils vont essayer de renforcer tous les jours avec beaucoup de partenaires, que ce soit des gens des industries culturelles et créatives, des artistes, de collectifs d'artistes ou de la société civile à Dakar, mais aussi dans la banlieue, et en régions.

"L'instant français entend se positionner comme un foyer accessible, fiable et porteur d'innovations culturelles en mettant à la disposition du public ses espaces", fait-elle valoir.