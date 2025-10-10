Sénégal: Rosso - Vers la réhabilitation de 9 000 hectares de terres irriguées entre Saint-Louis et Podor

Mbagam (Rosso-Sénégal) — La Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), dans le cadre du projet de production de riz irrigué (PPRI), a annoncé, jeudi le lancement d'un programme d'aménagement et de réhabilitation de 9 000 hectares de terres irriguées dans les départements de Saint-Louis, Dagana et Podor.

"Ce projet financé à plus de 44 milliards de francs CFA par l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et l'État du Sénégal, vise à renforcer la souveraineté alimentaire du pays et à moderniser durablement la production rizicole dans la vallée du fleuve Sénégal", a déclaré le délégué local de la SAED, Djibril Sall. Il s'exprimait lors d'une audience publique qui a suivi la présentation du rapport d'étude d'impact environnemental et social (EIES) du Projet de production de riz irrigué (PPRI), présidée par le préfet du département de Dagana, Ibrahima Ismaïl Ndiaye.

Selon M. Sall, le programme se déroulera en trois phases, avec une première qui portera sur l'aménagement de 2 500 hectares dans les départements de Dagana et Podor, qui est déjà en cours de préparation. Il a rappelé que les appels d'offres ont été lancés, les entreprises attributaires sélectionnées pour des travaux qui devraient démarrer en janvier 2026.

"Le lancement des travaux nécessitera une suspension temporaire des activités agricoles dans les périmètres concernés, ce qui engendrera un manque à gagner pour les producteurs", a-t-il reconnu. Toutefois, aucune indemnisation directe n'est prévue mais, les producteurs affectés seront priorisés pour le recrutement avec la main-d'oeuvre locale sur les chantiers, d'après M. Sall.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également assuré que toutes les étapes réglementaires ont été respectées, notamment les études d'impact environnemental, soutenant que l'audience publique à laquelle il a assisté marque "l'ultime étape avant le démarrage effectif des travaux". Au-delà de la réhabilitation des terres, le projet prévoit le renforcement de la mécanisation agricole, la construction de pistes de production, l'érection de magasins de stockage et le renforcement des capacités des producteurs.