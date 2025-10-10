Sénégal: Djinaky - Inauguration d'un complexe socioculturel, 'symbole d'unité et de promotion culturelle'

Djinaky (Bignona) — Un complexe socioculturel entièrement équipé, "symbole d'unité et de promotion de valeurs culturelles", a été inauguré jeudi à Djinaky, dans le département de Bignona, en présence du directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian, a constaté l'APS.

Cet édifice, fruit d'une collaboration entre la Fondation du Port autonome de Dakar et les populations locales, ambitionne de devenir "un espace de cohésion sociale, de formation et de promotion culturelle", a déclaré le président de la jeunesse de Djinaky, Idrissa Ndiaye, lors de la cérémonie d'inauguration.

M. Ndiaye a exprimé sa "profonde gratitude" aux chefs de village, imams, donateurs et membres de la communauté pour leur "engagement inébranlable" tout au long de la réalisation de ce projet, initié il y a plus de dix ans.

"Ce n'est pas simplement un lieu de distraction, mais un espace de communion, d'éducation et de transmission des savoirs ", a-t-il souligné.

Le représentant du maire de Djinaky, Seydou Sonko, a, pour sa part, salué l'implication des autorités administratives, des partenaires techniques et financiers, ainsi que de l'ensemble des habitants. Il a insisté sur la portée symbolique et utilitaire de ce projet dans la valorisation des ressources culturelles du terroir.

"Ce bâtiment est un outil de développement local et de dialogue intergénérationnel ", a-t-il affirmé.

De son côté, Waly Diouf Bodian, directeur général du Port autonome de Dakar, a rappelé que ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique de responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE).

Il a indiqué que ce complexe " vise à favoriser l'équité territoriale et à contribuer à l'épanouissement des jeunes à travers la culture ".

"L'édifice comprend une grande salle de spectacle, un studio d'enregistrement, une cuisine, une buvette, une salle d'accueil et trois blocs sanitaires ", a-t-il détaillé.

M. Bodian a également insisté sur la vocation inclusive de cette infrastructure. "Cet espace est désormais le vôtre, chers jeunes. Faites-en un lieu d'expression, de formation et de transmission ", a-t-il lancé à l'endroit de la jeunesse de Djinaky.

Ce projet s'inscrit dans une dynamique plus large de soutien à la culture, a-t-il précisé, citant l'appui de la Fondation à la Biennale de l'art africain contemporain, au Festival Films Femmes Afrique, ainsi qu'à d'autres initiatives culturelles.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée dans une ambiance festive, en présence de plusieurs anciens présidents de l'ASC de Djinaky, de leaders communautaires et de partenaires techniques.