Sénégal: Forum du livre et de la lecture - Des figures emblématiques de la littérature sénégalaise seront célébrées (Ministre)

Dakar — Le Forum national du livre et de la lecture sera une occasion pour célébrer quelques figures emblématiques de la littérature sénégalaise contemporaine, a annoncé, jeudi, à Dakar, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Bâ.

"Ce forum sera également l'occasion de célébrer des figures emblématiques de la littérature sénégalaise à travers la reconnaissance de leur engagement et de leur contribution à la valorisation de notre patrimoine littéraire", a-t-il déclaré.

A travers cette célébration, fait savoir le ministre, il s'agit d'une reconnaissance de leur engagement et de leur contribution à la valorisation du patrimoine littéraire du pays.

Il s'exprimait lors d'une conférence de presse, tenue en prélude du Forum national du livre et de la lecture qui se tiendra les 16 et 17 octobre prochains au Grand théâtre national et au Musée des civilisations noires.

Parmi ces figures emblématiques qui seront honorées, le ministre de la Culture a notamment cité l'enseignant et animateur du CLAC arabo-islamique du Daraa de Coky, Modou Cissé, l'écrivaine Mariètou Mbaye dit "Ken Bugul", l'enseignante et chercheuse en langues nationales, Arame Fall, la conservatrice de bibliothèque, Mariètou Diop Ndiongue par ailleurs ancienne directrice du livre et de la lecture et ex directrice de la Bibliothèque universitaire(BU) Cheikh Anta Diop.

Professeur de philosophie, ecrivain et ancien ministre de la Culture, Abdoulaye Elimane Kane par ailleurs écrivain sera également célébré.

Le thème du forum est axé sur "L'éducation par le livre, pour une souveraineté éclairée".

Le parrain est Cheikh Hamidou Kane, auteur de "L'Aventure ambiguë", un chef-d'oeuvre de la littérature africaine, publié en 1961.

M. Kane, âgé de 97 ans, fut aussi haut fonctionnaire de l'Etat sénégalais ayant occupé plusieurs fonctions ministérielles sous le régime de Léopold Sédar Senghor.

Amadou Ba a rappelé que ce forum sera officiellement ouvert par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Cette rencontre de deux jours, dit-il, a pour objectif, de "placer l'édition, le livre et la lecture au coeur des politiques publiques, en vue de créer un cadre favorable à la création, la diffusion et la consommation des oeuvres littéraires, notamment pour la jeunesse et les zones rurales".

Durant ceux deux jours de travaux enrichis par la contribution des acteurs du secteur, a-t-il poursuivi, les débats porteront sur cinq axes stratégiques essentiels : la législation, la création et l'édition, le réseau de culture publique, le livre numérique et les langues nationales.

"Nous aurons aussi l'honneur d'entendre la leçon inaugurale du Dr Adama Aly Pam, éminent archiviste et historien, dont l'expertise témoigne de notre attachement à la mémoire et à la transmission du savoir, a ajouté le ministre.

Pour le secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bacary Sarr, l'idée du forum serait de remettre le livre au "coeur des enjeux de politiques publiques" entre autres, à "l'éducation et à la transmission".

" (...) l'autre aspect de la chose également que le comité scientifique a circonscrit au coeur des enjeux, c'est de faire en sorte que le livre serve dans les mécaniques de transmission, à participer, à cet effort de construction et de valorisation de notre patrimoine culturel", a-t-il indiqué.

"Nous sommes en train d'enregistrer les propositions des acteurs, des associations qui ont envoyé un certain nombre d'experts, qui organiseront la réflexion au sein de ces groupes, pour permettre au pré-rapport d'avoir la consistance requise pour être un rapport définitif, consensuel, qui serait remis à l'autorité qui a passé la commande (...)", a, quant à lui, soutenu, le directeur du livre et de la promotion de la lecture, Ibrahima Lô.