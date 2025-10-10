Sénégal: Agenda national de transformation - Ousmane Sonko prône une 'démarche cohérente'

Dakar — Le chef du gouvernement Ousmane Sonko a appelé, jeudi, en Conseil des ministres, à une démarche cohérente reposant sur le triptyque "Redresser-Impulser-Accélérer", pour la mise en oeuvre de l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050, a rapporté la Porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye.

"Le Premier ministre a fait remarquer que la mise en oeuvre de l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050 requiert une démarche cohérente reposant sur le triptyque +Redresser-Impulser-Accélérer+, dont le lancement du Plan de redressement économique a été une étape importante", lit-on dans le communiqué de la réunion gouvernementale.

Dans le cadre des mesures d'attraction des investisseurs, le chef du gouvernement a annoncé que "seize réformes majeures ont été élaborées, dont cinq lois déjà adoptées par l'Assemblée nationale, huit projets de décret et trois arrêtés [sont] en cours de finalisation".

"Ces réformes traduisent la "détermination du gouvernement à moderniser l'environnement économique, à renforcer la transparence et la régulation et à bâtir un cadre attractif pour l'investissement, l'innovation et la création d'emplois durables".

Ousmane Sonko a souligné que "ces options requièrent une mobilisation des ressources nécessaires au financement de l'action publique". Il a invité à "saisir les opportunités d'accélération, à travers l'investissement massif sur une courte période".

Le Premier ministre a "félicité le chef de l'Etat et les services présidentiels dont l'APIX pour la bonne organisation et l'éclatant succès" du Forum Invest in Sénégal.

Il a indiqué que l'investissement attendu doit "rigoureusement obéir aux priorités dans l'objectif de transformation poursuivi et dans les domaines d'intervention retenus".

"L'investissement attendu doit aussi renforcer les poumons économiques du Sénégal, en favorisant l'ouverture sur l'Afrique et le renforcement du capital humain en sortant le maximum de citoyens de l'ignorance, de la précarité sanitaire, du chômage, de la pauvreté et de l'insécurité", rapporte le texte, citant Ousmane Sonko.