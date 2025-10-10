Afrique: Mondial 2026 - Qualification historique de quatre pays de l'Afrique du Nord

Dakar — Quatre pays de l'Afrique du Nord, l'Algérie, l'Egypte, le Maroc, et la Tunisie vont prendre part, pour la première fois de l'histoire du football africain, à une même édition de Coupe du monde de football.

L'édition de 2026 est prévue aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada (11 juin - 19 juillet). Le 5 septembre 2025, le Maroc devenait la première nation africaine à se qualifier à la Coupe du monde 2026, à trois journées de la fin des éliminatoires. Il avait largement battu (5-0), le Niger sur son stade archi-comble du Complexe sportif Prince Moulay Abdallah, à Rabat. Le royaume chérifien assure ainsi sa septième participation à une coupe du monde dont la troisième de suite (1970, 1986, 1994, 1998, 2018, 2022 et 2026).

Trois jours plus tard, lors de la 8e journée, la Tunisie lui a emboité le pas, grâce à un succès 1-0 contre la Guinée équatoriale. Tout comme les Lions de l'Atlas, les Aigles de Carthage sont qualifiés pour leur septième participation au Mondial, leur troisième de suite. Ils ont été aux éditions de 1978 en Argentine, de 1998 en France, 2002 au Corée du Sud et au Japon, de 2018 en Russie et de 2022 au Qatar. Les Tunisiens ont été éliminés, à chaque fois, au premier tour.

Ce mercredi, l'Egypte s'est aussi qualifiée pour la quatrième Coupe du monde de son histoire, après son succès, 3-0, sur Djibouti, à Casablanca, à l'occasion de la 9e et avant dernière journée du groupe A. Leaders du groupe A, avec 23 points et à cinq longueurs du deuxième, le Burkina Faso (18 pts), les coéquipiers de Mohamed Salah sont assurés de terminer premiers, à une journée de la fin des éliminatoires.

Les Pharaons ont participé aux éditions de 1934 (huitièmes de finaliste) et 1990 (1er tour), toutes deux tenues en Italie et celle de 2018 en Russie (1er tour). L'Egypte affrontera lors de la dernière journée, la Guinée Bissau, dimanche, au Caire International Stadium. L'Algérie quant à elle a validé sa cinquième qualification à une Coupe du monde, après son succès, 3-0, contre la Somalie, jeudi au stade Miloud Hadefi d'Oran (Algérie), à l'occasion de la 9e et avant dernière journée des éliminatoires du Mondial 2026.

Premier du groupe G avec 22 points à quatre longueurs du deuxième, l'Ouganda (18 pts), les Verts sont assurés de terminer premiers, même avant la fin des éliminatoires. Les Algériens, huitièmes de finaliste de la Coupe du monde 2014 au Brésil, ont aussi pris part aux éditions de la Coupe du monde de 1982 en Espagne pour la première fois et de 1986 au Mexique où ils ont terminé au premiers tour.

Vingt-quatre ans plus tard, en 2010 en Afrique du Sud, l'Algérie n'a non plus pu passer la phase des matchs de poule. Le Mondial 2026 va être le premier organisé dans trois pays et dans un nouveau format à 48 équipes. Dans cette nouvelle formule, l'Afrique aura neuf représentants.

Quatre pays sont déjà qualifiés, cinq autres places sont à pourvoir.

Le Sénégal (18 points) peut s'assurer une quatrième qualification, une troisième de suite, en cas de succès vendredi, contre le Soudan du Sud à Juba et que la République démocratique du Congo, son dauphin (16 points) ne s'impose pas lors de son match contre le Togo à Lomé. Le Cap-Vert espère arracher lundi une qualification devant l'Eswatini lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.