Sénégal: Thiès - L'Inspection d'Académie rappelle la nécessité de 'respecter scrupuleusement' le montant des frais d'inscription

Tivaouane — L'Inspection d'Académie de Thiès a rappelé, jeudi, au lendemain de la rentrée des classes, dans une note adressée aux chefs d'établissements du moyen et du secondaire "la nécessité de respecter scrupuleusement les textes réglementaires fixant les montants des frais d'inscription dans les écoles publiques, et de bannir toute augmentation non-autorisée".

Dans une note adressée aux proviseurs et principaux de collèges, l'Inspecteur d'Académie, sous le couvert des inspections de l'éducation et de la formation (IEF), souligne que "l'augmentation délibérée des frais d'inscription constitue une violation flagrante des textes réglementaires".

Il a rappelé "la nécessité de respecter scrupuleusement les textes réglementaires fixant les montants et modalités d'inscription en bannissant toutes pratiques tendant à accroître les charges des parents d'élèves", indique le document.

Conformément aux dispositions en vigueur, les frais d'inscription sont gratuits dans tous les établissements publics du préscolaire et de l'élémentaire.

Dans le moyen et le secondaire général, ils sont fixés à 3.000 francs CFA et peuvent atteindre un maximum de 5000 francs CFA, sur décision du Conseil de gestion de l'établissement, rappelle l'IA.

L'Inspection d'Académie précise également que toute autre source de financement doit provenir d'une contribution volontaire de la communauté, établie sur la base d'un plan d'action découlant d'un diagnostic des besoins de l'établissement.