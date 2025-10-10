Sénégal: Bassirou Diomaye Faye veut des investissements publics 'massifs' dans les zones frontalières

Dakar — Le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye a invité le gouvernement à mobiliser des investissements publics massifs pour la réalisation rapide d'infrastructures sociales de base dans les zones et territoires frontaliers.

"Le Président de la République fait observer que la situation stratégique des zones et territoires frontaliers, appelle des investissements publics massifs en infrastructures sociales de base", lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres tenu exceptionnellement jeudi.

Selon la même source, il a demandé au Premier ministre, aux ministres chargés de l'Intérieur, des Finances et des Infrastructures de "prendre les dispositions idoines, en vue de renforcer les ressources budgétaires nécessaires à la réalisation progressive et rapide d'infrastructures sociales de base, dans les zones et territoires frontaliers du Sénégal".

Au cours de la réunion gouvernementale, le chef de l'Etat a insisté sur l'importance d'une relance des projets et actions du Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA) dans les zones prioritaires.

Il a, dans ce sens, invité le Premier ministre à présider, chaque année, "un Conseil national de suivi du développement des zones et territoires frontaliers, en vue d'une meilleure programmation et coordination des interventions de l'Etat et de ses démembrements".