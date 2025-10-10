Sénégal: Forum Invest in Senegal - Le Président Faye insiste sur la 'concrétisation et le suivi des engagements'

Dakar — Le chef de l'Etat a salué jeudi l'organisation "remarquable" du Forum Invest in Sénégal, invitant le Premier ministre à veiller, en lien avec chaque ministre concerné et le directeur général de l'APIX, à la concrétisation et au suivi des engagements pris.

Le Forum Invest in Sénégal, qui s'est tenu du 7 au 8 octobre 2025, à Dakar, a enregistré 13 mille milliards 211 mille FCFA en engagements d'investissement, selon le Premier ministre Ousmane Sonko qui a présidé la cérémonie de clôture.

Le Président Faye a "félicité le Premier ministre, le gouvernement, les services de l'Etat, avec une mention spéciale à l'APIX, pour l'organisation remarquable de ce rendez-vous des investisseurs", rapporte le communiqué du Conseil des ministres tenu exceptionnellement jeudi.

Le président Faye a demandé au Premier ministre de "veiller, en lien avec chaque ministre concerné et le directeur général de l'APIX, à la concrétisation et au suivi des engagements pris, lors de la signature des accords d'investissement et de partenariat, en vue de la réalisation adéquate et rapide des projets sectoriels co-validés".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a par ailleurs souhaité l'accélération de la digitalisation des services publics et le déploiement de toutes les réformes recommandées, afin "d'améliorer l'attractivité et l'environnement des affaires du Sénégal en faveur des investissements directs étrangers".

Bassirou Diomaye Faye a également souligné "l'urgence de renforcer la compétitivité de l'économie et le dispositif national de promotion de l'investissement", appelant à réfléchir à un système de financement "innovant et efficace".

Pour ce faire, il estime qu'il est "essentiel" pour le gouvernement d'engager toutes les administrations publiques et le secteur parapublic à un "changement de rythme et de paradigme" dans l'accompagnement et le suivi des projets privés ou de partenariats public-privé".