Burkina Faso: Manga - La douane saisit 1 320 bâtons d'explosifs et 8 000 unités de détonateurs

Le bureau frontalier de Zecco et la brigade mobile de Manga viennent de réaliser deux saisies majeures qui démontrent une fois de plus la vigilance et le professionnalisme des soldats de l'économie.

A Zecco, 290 colis de sachets plastiques, soit plus de 1,27 million d'unités, ont été interceptés, traduisant la détermination de la Douane à protéger l'environnement et à faire respecter l'interdiction d'importation de ces produits nocifs. A Manga, la brigade mobile a déjoué un trafic dangereux en saisissant 1 320 bâtons d'explosifs, 13 rouleaux de cordons détonants et 8 000 unités de détonateurs, dissimulés dans un camion en transit. Un acte fort dans la lutte contre l'insécurité et le terrorisme.

A l'issue de ces opérations, le directeur général des douanes, l'inspecteur divisionnaire, Yves Kafando, a salué la bravoure de ses Hommes : « Ces résultats illustrent le sens du devoir et de l'engagement patriotique de nos agents. La douane restera toujours debout pour protéger la Nation et défendre l'intérêt général». Ces saisies sont plus qu'un exploit : elles sont la preuve que la Douane burkinabè demeure un rempart vigilant au service de la sécurité, de l'environnement et de la souveraineté nationale.

La Douane: Honneur-Développement-Vigilance