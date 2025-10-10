Burkina Faso: Manga - La douane saisit 1 320 bâtons d'explosifs et 8 000 unités de détonateurs

9 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par SCRP/DGD

Le bureau frontalier de Zecco et la brigade mobile de Manga viennent de réaliser deux saisies majeures qui démontrent une fois de plus la vigilance et le professionnalisme des soldats de l'économie.

A Zecco, 290 colis de sachets plastiques, soit plus de 1,27 million d'unités, ont été interceptés, traduisant la détermination de la Douane à protéger l'environnement et à faire respecter l'interdiction d'importation de ces produits nocifs. A Manga, la brigade mobile a déjoué un trafic dangereux en saisissant 1 320 bâtons d'explosifs, 13 rouleaux de cordons détonants et 8 000 unités de détonateurs, dissimulés dans un camion en transit. Un acte fort dans la lutte contre l'insécurité et le terrorisme.

A l'issue de ces opérations, le directeur général des douanes, l'inspecteur divisionnaire, Yves Kafando, a salué la bravoure de ses Hommes : « Ces résultats illustrent le sens du devoir et de l'engagement patriotique de nos agents. La douane restera toujours debout pour protéger la Nation et défendre l'intérêt général». Ces saisies sont plus qu'un exploit : elles sont la preuve que la Douane burkinabè demeure un rempart vigilant au service de la sécurité, de l'environnement et de la souveraineté nationale.

La Douane: Honneur-Développement-Vigilance

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.