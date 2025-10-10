Tunisie: Les travaux de construction de l'hôpital régional d'El Jem avancent à 25 %

TUNIS/Tunisie — 'Les travaux de construction du nouvel hôpital régional de El Jem, de catégorie B, avancent à un rythme soutenu, avec un taux de réalisation de 25 %, selon Nabil Omar, chef du projet.

Ce chantier, qui s'étend sur une superficie totale de 49 186 m², dont près de 11 000 m² bâtis, devrait être achevé au début de l'année 2027. L'architecte souligne qu'il s'agit de l'un des rares établissements hospitaliers construits selon des normes antisismiques, répondant ainsi aux exigences de sécurité et de durabilité les plus récentes. Le bâtiment comprendra un rez-de-chaussée destiné à l'accueil, aux urgences, aux consultations externes, à la radiologie, aux services de laboratoire, de maintenance et de logistique, tandis que l'étage supérieur abritera l'administration.

Les travaux de toiture ont, à ce jour, atteint 50 % d'avancement.

Pour Youssef Bdaoui, directeur régional de la santé à Mahdia, ce projet marque une étape historique pour le gouvernorat. « Ce sera le premier hôpital régional de la Mahdia. Il permettra de désengorger le CHU Tahar Sfar et d'assurer une meilleure couverture sanitaire pour les habitants d'El Jem et des délégations voisines », a-t-il déclaré à l'agence TAP.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le responsable a rappelé que le système de santé dans la région repose sur trois niveaux : les soins de base, assurés par 110 centres de santé et 10 hôpitaux locaux ; la médecine spécialisée, encore absente du territoire ; et la médecine universitaire, concentrée au CHU Tahar Sfar. L'ouverture de l'hôpital régional de El Jem permettra ainsi de combler le déficit du deuxième niveau et de rapprocher la médecine spécialisée de la partie occidentale du gouvernorat.

En attendant la mise en service du nouvel établissement, l'hôpital local d'El Jem joue déjà un rôle de relais régional grâce à ses services de chirurgie générale, d'obstétrique et à son centre de dialyse. Il a récemment été renforcé par cinq médecins spécialistes, affectés dans le cadre du service civil, et bénéficie d'un partenariat actif avec le CHU Tahar Sfar pour la réalisation d'opérations chirurgicales.

Doté d'un héliport et situé à proximité de l'autoroute A1, le futur hôpital régional de El Jem a été pensé pour répondre aux urgences et offrir aux citoyens un accès rapide et sécurisé aux soins spécialisés. Un projet attendu depuis plus d'une décennie par les habitants de la région.