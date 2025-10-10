Soudan: Le Ministre de l'Intérieur rencontre le Haut-Commissaire de l'ONU pour les réfugiés

Le Ministre de l'Intérieur, Général (police) Babiker Samra Mustafa, a rencontré M. Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, en marge des réunions du Comité exécutif du Haut-Commissariat à Genève.

La rencontre a porté sur la situation humanitaire actuelle au Soudan et les moyens de renforcer la coopération entre le gouvernement et le Haut-Commissariat pour soutenir les personnes déplacées, les rapatriés et les réfugiés dans les pays voisins.

Le ministre a passé en revue l'ampleur des défis rencontrant le Soudan en raison de la guerre menée par les milices rebelles et de ses répercussions négatives, soulignant que le pays connaît la plus grande crise de déplacement au monde avec plus de 10 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays.

Il s'est également félicité du retour volontaire de plus de deux millions de personnes dans les zones reprises par le gouvernement, telles que la capitale, les États de Gezira et de Sennar.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également affirmé l'engagement du gouvernement à faciliter l'accès à l'aide humanitaire et à garantir un retour sûr et digne, appelant à élargir le champ du soutien du HCR afin d'inclure la construction des capacités des institutions nationales et le soutien aux efforts de reconstruction et aux services de base.

Pour sa part, M. Filippo Grandi a souligné que le Soudan est resté une priorité pour le HCR au cours des dix dernières années, saluant la coopération du nouveau gouvernement, l'ouverture des passages humanitaires et la facilitation du travail des agences des Nations Unies.

Il a également annoncé son intention de se rendre prochainement au Soudan, en reconnaissance de la relation historique qui le lie à ce pays depuis le début de son action humanitaire il y a 37 ans, afin de mettre la lumière sur la situation humanitaire actuelle et de soutenir les efforts du gouvernement pour réaliser la stabilité.

Les deux parties ont conclu la réunion en affirmant poursuivre la coordination commune et travailler ensemble pour trouver des solutions durables qui atténuent la souffrance du peuple soudanais et renforcent la stabilité dans le pays et la région.