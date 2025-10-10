Afrique: Le Soudan participe au 24e sommet présidentiel de COMESA

Le Soudan a participé au 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), ainsi qu'à la réunion du Conseil des Ministres des Affaires Étrangères, qui se sont tenus dans la capitale kenyane Nairobi du 6 au 9 octobre en cours.

La délégation du Soudan au sommet était présidée par le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de la République du Soudan au Kenya, ambassadeur Mohamed Osman Akasha, avec la participation des membres de la mission diplomatique.

Dans son rapport final, le sommet a adopté un certain nombre de recommandations relatives à la situation de la paix et de la sécurité dans la région de la COMESA, y compris la situation au Soudan.

Le sommet a salué la décision du Gouvernement du Soudan de former un gouvernement civil dirigé par le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, affirmant son soutien constant à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale du Soudan, et son rejet de toute ingérence étrangère dans ses affaires intérieures.

Le sommet a également condamné fermement la formation d'un gouvernement parallèle par les forces rebelles dans la région de Darfour et a dénoncé les attaques répétées contre les civils qui ont causé une grave crise humanitaire dans la région.

Le sommet a exhorté à la cessation des actes hostiles, conformément à l'accord de paix de Djeddah, et s'est déclaré satisfait de la décision du gouvernement du Soudan de prolonger l'ouverture des passages humanitaires pour faciliter l'acheminement de l'aide aux personnes nécessiteuses.

Le sommet a appelé les forces de soutien rapide rebelles à lever le siège imposé sur la ville El Fasher et au plein respect de la résolution du Conseil de sécurité à cet égard.