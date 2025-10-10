Ce 9 octobre 2025, la capitale kényane Nairobi accueille la 24e session de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement du Marché Commun de l'Afrique Orientale et Australe (COMESA), le plus grand bloc économique du continent réunissant 21 pays.

Sous le thème : « Tirer le meilleur parti de la numérisation pour réaliser un développement régional inclusif », le sommet organise également des réunions ministérielles et un forum d'affaires, mobilisant les acteurs publics et privés autour des enjeux de l'intégration régionale.

La rencontre est notamment marquée par le lancement officiel du certificat d'origine électronique du COMESA, outil de digitalisation des procédures douanières qui vise à fluidifier le commerce intra-régional, réduire les coûts administratifs et accélérer l'exportation des marchandises. Selon les responsables du COMESA, cet outil numérique devrait entraîner une hausse de 5 à 6% des exportations internes au sein de l'espace COMESA.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les chefs d'État et de gouvernement passent également en revue les avancées du Traité du COMESA et les efforts déployés en faveur de la création effective de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf). Les discussions portent sur la paix, la sécurité et les dynamiques d'intégration économique face aux nouveaux défis, tout en valorisant la logique de chaînes de valeur et de développement durable.

Enfin, la présidence de l'organisation passe, pour une année, du président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, à celui du Kenya, William Ruto, illustrant la volonté de renforcer le leadership régional sur la question stratégique de l'intégration africaine.