Togo: Accréditation des ambassadeurs britanniques, philippins et italiens

10 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Le président de la République togolaise a reçu, mercredi dernier, les lettres de créance de trois nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Il s'agit des représentants de la Grande-Bretagne, des Philippines et de l'Italie, désormais officiellement accrédités auprès du Togo.

L'information a été rapportée par le journal Togo Réveil dans son édition de vendredi.

Ces diplomates ne sont pas basés à Lomé.

Ils exerceront donc leur mandat depuis d'autres capitales, comme c'est souvent le cas dans le cadre de missions diplomatiques non résidentes, notamment pour les pays avec lesquels les relations sont suivies mais ne nécessitent pas une présence permanente sur le territoire.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.