Ethiopie: Le Premier ministre Abiy remet les villages ruraux modèles des zones de Hadiya et Silte

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a poursuivi sur sa lancée en inaugurant des villages ruraux modèles dans les zones de Hadiya et Silte, après avoir mené à bien des projets similaires à Halaba et Kembatta.

Le Premier ministre a inauguré aujourd'hui ceux construits dans les zones de Hadiya et Silte.

Ces maisons de trois chambres, équipées d'installations de biogaz pour la cuisine, d'énergie solaire, de poulaillers et d'abris séparés pour le bétail, sont le symbole de notre vision d'une communauté rurale prospère où des maisons abordables sont construites à partir de matériaux locaux, a écrit le Premier ministre sur les réseaux sociaux.

« En tant que société, nous souffrons souvent d'une mentalité profondément ancrée qui nous pousse à dire « ce n'est pas possible » dès qu'une nouvelle idée ou un projet ambitieux voit le jour », a ajouté le Premier ministre Abiy. Il a toutefois souligné que nous ne devons pas tomber dans l'incrédulité ou le déni face à ce qui a déjà été accompli et concrétisé.

Les citoyens doivent croire que le changement est possible et qu'en orientant nos ressources vers les bonnes priorités, nous pouvons réellement transformer nos communautés, a déclaré le Premier ministre. « Le travail accompli dans les quatre zones du centre de l'Éthiopie devrait être reproduit dans toute la région, et je compte sur les dirigeants régionaux pour mener à bien cette tâche ambitieuse », a déclaré le Premier ministre.