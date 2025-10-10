Ethiopie: Zone prête à accueillir les personnes déplacées

Addis Ababa — Les hauts responsables de la zone de Welkait Tegede Setit Humera ont exprimé leur volonté d'accueillir les personnes déplacées de la zone afin qu'elles puissent retourner dans leurs villages et reprendre une vie normale.

L'administrateur en chef de la zone de Welkait Tegede Setit Humera, Ashete Demlew, et l'administrateur en chef adjoint de la zone et chef du département de la paix et de la sécurité, le colonel Demeke Zewdu, ont déclaré lors de leur briefing que des mesures étaient prises pour permettre aux personnes déplacées de la zone pendant la guerre dans le nord de rentrer chez elles et de reprendre une vie paisible.

L'administrateur en chef de la zone, Ashete Demlew, a déclaré que les personnes déplacées de la zone qui ne sont pas retournées dans leurs villages sont les bienvenues pour revenir et poursuivre leur vie paisible. Selon lui, de nombreux Tigréens vivant à Welkait Tegede Setit Humera mènent actuellement une vie paisible, ce qui démontre que les peuples Amhara et Tigréen vivent en harmonie depuis des siècles.

Ashete a rappelé que de nombreuses personnes étaient restées dans leur localité pendant la guerre dans le nord, tandis que celles qui avaient fui dans la panique étaient revenues plus tard pour mener une vie paisible. Le sous-administrateur en chef, le colonel Demeke Zewdu, a déclaré que les personnes déplacées de la zone devaient retourner dans leur localité.

Il a souligné qu'il était impossible d'instaurer la paix en déplaçant une communauté pour en installer une autre. Le colonel Demeke a appelé toutes les parties à s'engager sans faille pour garantir que la question des personnes déplacées soit résolue pacifiquement.

Rappelons que le gouvernement fédéral a mené une série d'activités visant à faciliter le retour des personnes déplacées dans leurs villages respectifs.