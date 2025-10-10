Cote d'Ivoire: 'Soulager par la lecture' - Un geste du Lions Club Abidjan AKOBEN pour les enfants du Chu de Treichville

À l'occasion de la Journée internationale du service Lions, célébrée chaque année le 8 octobre, le Lions Club Abidjan AKOBEN a posé un geste empreint d'humanité en inaugurant une bibliothèque au centre oncologique pédiatrique du CHU de Treichville.

Placée sous le slogan « Soulager la douleur par la lecture, redonner le sourire par le savoir », cette action vise à offrir aux enfants hospitalisés un espace d'évasion et de réconfort. Lieu chaleureux et coloré, la bibliothèque est équipée d'étagères garnies de livres variés et de coins de lecture aménagés avec soin, permettant aux jeunes patients de s'évader de la dure réalité de la maladie à travers l'univers des mots et des histoires.

Au nom du corps médical, le professeur Daix Thomas Ahou, pneumologue, a exprimé une profonde reconnaissance pour ce don qui humanise davantage la prise en charge des enfants. Les partenaires de l'initiative, SOGEA SATOM et PROSUMA, représentés respectivement par Benoît Seurat et Fakhry Issam, ont salué l'engagement des Lions et réitéré leur volonté de poursuivre cette collaboration solidaire.

Moment fort de la cérémonie, le discours du gouverneur du district 403 A2, Michel Boua, a particulièrement marqué les esprits :

« Cette bibliothèque est un chef-d'oeuvre d'exception. Elle prouve que même dans les lieux de souffrance, l'humanité peut offrir beauté, savoir et espoir. »

Il a, par ailleurs, invité chacun à s'impliquer davantage dans les huit causes majeures du Lions Club International, véritables piliers de l'action humanitaire du mouvement.

Au CHU de Treichville, où chaque jour se mène un combat pour la vie, cette bibliothèque représente bien plus qu'un simple lieu de lecture : elle devient un outil thérapeutique, un rayon de lumière et un symbole de solidarité. Grâce à l'action du Lions Club Abidjan AKOBEN présidé par Gabrielle Enou, l'espoir prend désormais la forme d'un livre ouvert.