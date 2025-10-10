Cote d'Ivoire: Message du candidat Ahoua Don Melo

Mes chers compatriotes,

Je suis Ahoua DON-MELLO, candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Ma volonté de briguer la magistrature suprême est motivée par le sens de la responsabilité devant le peuple qui manifeste une forte attente de réconciliation et de paix sociale, et la conviction profonde de la pertinence historique de créer un État souverain, démocratique et panafricaniste.

En effet, en 1960, notre pays a accédé à l'indépendance, mais l'absence de cadres et de capitaux a entrainé la sous-traitance de notre souveraineté économique et sécuritaire. En 1990, nous avons accédé au multipartisme, mais nous trainons encore les pratiques du Parti unique sous forme de Parti-Etat qui criminalise le droit à la différence et instaure la méfiance entre citoyens d'un même pays. Aujourd'hui, il nous faut relever le triple défi de la souveraineté, de la démocratie et du panafricanisme dans un monde multipolaire. La Côte d'Ivoire a donc besoin d'un leadership crédible, enraciné en Côte d'Ivoire et ouvert sur le monde.

Mais avant permettez-moi de me présenter à vous. Agni de Bongouanou, de par mon père, et baoulé de Bouaké, de par ma mère, je suis Docteur-Ingénieur des Ponts et Chaussées de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées de Paris en 1985.

J'ai, à titre professionnel, été Enseignant-chercheur en Mathématiques appliquées, mécaniques des milieux continues et énergétiques à l'INPHB de Yamoussoukro, puis Chercheur en mécanique des sols et matériaux de construction au Laboratoire du bâtiment et des Travaux Publics (LBTP), Enseignant-chercheur en mathématiques, mécanique et thermodynamique à l'Université de Cocody, à l'Ecole supérieure interafricaine d'électricité de Bingerville et à l'Université du Burundi.

J'ai, en outre, été Directeur de la Technopôle de Yamoussoukro, Conseiller Economique et Social, membre de la Cellule d'analyse des politiques économiques (CAPEC). De 2000 à 2011, j'ai exercé en tant que Directeur Général du Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement (BNETD), et j'ai exercé en tant qu'Administrateur de plusieurs entreprises, dont la Banque Nationale d'Investissement et l'Observatoire Café Cacao. En 2011, j'ai été Ministre de l'Equipement et de l'Assainissement dans le gouvernement du Président Laurent Gbagbo.

Après la crise post-électorale de 2010-2011, j'ai connu l'exil pendant 10 ans. Durant cette période, loin de ma patrie, mon expertise a été sollicitée par plusieurs Chefs d'État en Afrique, avec lesquels j'ai travaillé sur des projets d'envergure. Aujourd'hui, j'occupe le poste de Vice-président de l'Alliance Internationale des BRICS, chargé des projets stratégiques.

Mes chers compatriotes,

Depuis son accession à l'indépendance, la Côte d'Ivoire a adopté le modèle de "pôle de croissance " comme modèle et concept de développement jusqu'à ce jour. Ce modèle de développement conçu exclusivement pour les néo-colonies met essentiellement l'accent sur la seule croissance économique et présente par conséquent des insuffisances majeures face aux défis du développement durable.

Ce modèle de développement a pérennisé la dépendance économique, le surendettement public et la paupérisation de la population locale. En effet, la Côte d'Ivoire, depuis la réduction de la dette en 2012, après le point d'achèvement de l'initiative PPTE, renouait avec une croissance élevée du PIB autour de 7% en moyenne.

Mais, cette croissance est entretenue par une perfusion de capitaux étrangers excluant de la chaîne de valeur générée les agents économiques nationaux en leur laissant le lourd fardeau de la dette. Pour faire face à ce fardeau, le pouvoir choisit l'endettement pour payer la dette, l'augmentation des prix des produits de consommation courante et le harcèlement fiscal des agents économiques nationaux.

Pour le budget 2025, l'Etat emprunte 6 020,3 milliards de FCFA, soit 40% du budget pour rembourser un service de la dette de 5 441 milliards de FCFA soit 90.3% des emprunts. Emprunter pour rembourser la dette a un impact direct sur le ratio dette extérieure/exportation qui est de 21% pour une valeur cible de 15%; ainsi que le ratio dette extérieure/ressource budgétaire qui est de 32% sur une valeur cible de 18%; ce qui expose la Côte d'Ivoire à un risque de surendettement, un ralentissement de la croissance et une perte de souveraineté.

Il est donc nécessaire d'inverser la tendance par une approche disruptive et vigoureuse faisant du citoyen un acteur-clé du développement national.

Mes chers compatriotes,

Ma vision, c'est de faire de notre pays un Etat souverain, démocratique, panafricaniste et un véritable pôle de développement durable au lieu d'un simple pôle de croissance.

Cette nouvelle approche du développement de notre nation vise quatre objectifs stratégiques : promouvoir un Etat souverain et panafricaniste ; accroître le contenu local du PIB ; accroître la valeur ajoutée par la croissance de la matière grise locale dans les chaînes de valeurs ; et renforcer significativement le commerce intra-africain et international des produits transformés. L'atteinte de ces objectifs stratégiques sera assurée par la prise en compte des dimensions du développement durable de notre nation en particulier : la durabilité économique, la durabilité sociale, la durabilité environnementale et la durabilité politique.

Pour atteindre les objectifs définis et réaliser la vision du développement, quarante-deux (42) opérations stratégiques regroupées en quatre (4) chantiers stratégiques sont envisagées à savoir, la construction des piliers de notre souveraineté et de notre résilience économique (chantier stratégique 1), le renforcement du capital humain, de l'équité sociale et territoriale de notre nation (chantier stratégique n°2), la mise en adéquation d'un système de gouvernance publique avec les enjeux de développement national (chantier stratégique n°3) et le renforcement de la résilience nationale face aux risques naturels et climatiques (chantier stratégique n°4).

Au titre des opérations stratégiques, je voudrais souligner et partager avec vous mon enthousiasme pour l'adoption d'une loi d'amnistie générale pour libérer tous les prisonniers politiques et annuler toutes les sanctions qui empêchent les leaders politiques d'être candidat aux élections; la création, par une loi organique d'un conseil des sages pour favoriser la recherche de consensus autour des questions importantes de la nation ; l'adoption d'une loi sur le crédit aux élèves, étudiants, jeunes méritants en quête d'emploi, aux femmes et aux personnes handicapées.

Mes chers compatriotes,

Ma candidature est celle des paysans, commerçants, artisans, employeurs, employés, chômeurs, élèves et étudiants, chefs de communautés traditionnelles, religieuses, familles victimes de l'exclusion et de la précarité, de la cherté de la vie et dont les enfants sortent ou abandonnent l'école souvent avec des diplômes sans perspective d'emploi et deviennent une charge plutôt qu'une source de revenu pour leur famille.

Cette candidature est également celle des nombreux prisonniers politiques et victimes des différentes crises successives depuis 2000 et qui attendent compassion, justice et réparation et surtout celle jeunes dont certains , à cause de leur appartenance politique, n'ont pas encore pu avoir accès à l'emploi ou aux marchés publics ou, ont été poussés à l' exil. Il y a aussi ceux dont l'âge approche la retraite sans avoir bénéficié ni d'un contrat de travail, ni d'un contrat de marché public, ni de fonds jeunes.

Enfin, cette candidature est celle de tous les souverainistes et panafricanistes d'ici et d'ailleurs, qui souhaitent une alternance avec alternative, pour une Côte d'Ivoire souveraine dans une Afrique solidaire et panafricaniste et dans un monde multipolaire.

Au cours de cette campagne électorale, je vous invite à prendre connaissance de mon programme de gouvernement pour cette belle Côte d'Ivoire souveraine, démocratique et panafricaniste dont nous rêvons.

Mes chers compatriotes,

Le 25 octobre 2025, accordez-moi vos votes.

Ahoua DON-MELLO

Candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025