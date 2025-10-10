Cote d'Ivoire: Mobilité - L'Observatoire de la fluidité des transports forme ses équipes pour relever les défis au pays

Dans un contexte où la fluidité des transports constitue un enjeu majeur pour l'économie nationale, l'Observatoire de la Fluidité des Transports (OFT) a lancé, depuis le 29 septembre 2025, un ambitieux programme de formation destinée à l'ensemble de ses ressources humaines.

Cette initiative, qui s'achèvera le 16 octobre 2025, vise à renforcer les compétences techniques et managériales, améliorer la communication interne et accroître l'efficacité organisationnelle de l'OFT.

Selon le Dr Kouyaté Mohamed, Secrétaire général de l'OFT, ce programme traduit une volonté d'ouverture et de modernisation. « Nous voulons donner une meilleure visibilité et une lisibilité plus accrue à nos actions, tout en consolidant la culture organisationnelle et la capacité de nos équipes à porter les messages et les stratégies de l'Observatoire », a-t-il déclaré.

Un programme riche et diversifié

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le cycle de formation comprend sept modules successifs couvrant des thématiques essentielles pour la gestion et la performance institutionnelle. Il s'agit de la gestion du patrimoine, des stocks et des approvisionnements ; des marchés publics ; de la communication en milieu professionnel ; de la culture organisationnelle ; de la bonne gouvernance (objectifs, enjeux, règles et méthodes) ; de la pratique d'Excel ; de l'introduction à l'intelligence artificielle.

Un accent particulier a été mis sur la communication professionnelle, avec un atelier animé par le cabinet Blue Ocean Consulting, représenté par son PDG, Mamadou Samasi. Pour lui, il s'agit de bâtir une équipe coopérative et constructive en mettant en place un socle de valeurs communes afin de dynamiser l'organisation.

Parmi les bénéficiaires, Ahoba Koffi Bonfils, Chef du Service Budget et Comptabilité, a salué la pertinence de l'initiative. « Ces formations sont toujours les bienvenues. Elles nous permettent d'harmoniser notre compréhension, de moderniser notre approche managériale et de renforcer la cohésion interne », a-t-il souligné.

Il a notamment relevé l'importance des modules sur la gestion des stocks, souvent source de difficultés internes, et sur les marchés publics, indispensables à la bonne exécution des projets et à la compréhension des règles de gouvernance.

En misant sur le renforcement des compétences, l'OFT entend mieux répondre à ses missions stratégiques. A savoir, la facilitation et la continuité des transports multimodaux (routier, aérien, maritime et ferroviaire), la lutte contre le racket, le démantèlement des barrages illégaux, mais aussi la sensibilisation, l'information et l'éducation des usagers.

A noter que ce programme de formation s'inscrit donc dans une démarche plus globale. Il s'agira de faire de l'OFT une administration moderne, performante et proche des réalités du terrain, afin de contribuer efficacement à la fluidité des transports en Côte d'Ivoire.