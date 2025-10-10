Cote d'Ivoire: 'Octobre Rose' - Une unité de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus érigée à Cocody

Les femmes vivant à Abidjan peuvent pousser un ouf de soulagement. Pour cause, elles disposent d'un dispositif pour se faire dépistées des cancers du sein et du col de l'utérus. Il s'agit d'une unité de dépistage installée au sein de la Cellule médico-sociale (Cms), sise à Cocody-Riviera Palmeraie. Une initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant (Mffe) dans le cadre de la campagne de sensibilisation et de lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus.

Moussa Diarrassouba, directeur de cabinet du Mffe, se félicite de la réalisation de cette infrastructure qui vise à renforcer la prévention et le diagnostic précoce de ces maladies, qui touchent particulièrement les femmes.

Il salue l'appui technique et logistique du laboratoire Roche, partenaire de ce projet et réaffirme l'engagement de son ministère à intensifier la sensibilisation et le dépistage.

« En ce mois d'octobre rose, chaque vie sauvée, chaque sourire préservé est une victoire que nous partageons collectivement », a-t-il mentionné.

Quant à Dr Améthier Solange, directrice de la Cms, structure qui accueille cette unité, elle, s'est réjouie de ce que ce dispositif va renforcer le rôle de la cellule médico-sociale. Un espace d'écoute, de prévention et de soins dédié à la santé et au bien-être des femmes et des enfants. « Les cancers du col de l'utérus et du sein sont des fléaux silencieux. Chaque décès est une tragédie évitable. Travaillons ensemble pour que chaque femme puisse vivre longtemps et en bonne santé », a-t-elle lancé.

Cette infrastructure dotée d'équipements modernes servira également de centre d'information, de sensibilisation et de formation continue pour le personnel médical. Sa mise en place au profit des femmes constitue ainsi une étape importante dans la promotion de la santé de la femme et la réduction de la mortalité liée aux cancers gynécologiques en Côte d'Ivoire.