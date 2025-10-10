Ile Maurice: Une vitrine pour le savoir-faire mauricien

10 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

Plus de 80 entreprises mauriciennes ont exposé leurs produits du 3 au 5 octobre, à Flacq, lors du Salon des petites et moyennes entreprises (PME). Organisé par SME Mauritius en partenariat avec le ministère de l'Industrie, des PME et des coopératives, l'événement visait à mettre en avant le savoir-faire local et à soutenir le développement des petites structures.

Durant trois jours, plus de 16 000 visiteurs ont découvert une diversité de produits et participé à des ateliers proposés par les exposants, qui ont également échangé sur les tendances du marché et les attentes des consommateurs. Plusieurs institutions bancaires étaient présentes pour présenter des solutions de financement adaptées aux entrepreneurs.

SME Mauritius en a profité pour rappeler que ses programmes ont accompagné près de 3 770 PME au cours des quatre dernières années, pour un montant total de Rs 260,3 millions, contribuant ainsi au développement du secteur.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.