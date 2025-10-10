Ile Maurice: Une vitrine pour le savoir-faire mauricien

Plus de 80 entreprises mauriciennes ont exposé leurs produits du 3 au 5 octobre, à Flacq, lors du Salon des petites et moyennes entreprises (PME). Organisé par SME Mauritius en partenariat avec le ministère de l'Industrie, des PME et des coopératives, l'événement visait à mettre en avant le savoir-faire local et à soutenir le développement des petites structures.

Durant trois jours, plus de 16 000 visiteurs ont découvert une diversité de produits et participé à des ateliers proposés par les exposants, qui ont également échangé sur les tendances du marché et les attentes des consommateurs. Plusieurs institutions bancaires étaient présentes pour présenter des solutions de financement adaptées aux entrepreneurs.

SME Mauritius en a profité pour rappeler que ses programmes ont accompagné près de 3 770 PME au cours des quatre dernières années, pour un montant total de Rs 260,3 millions, contribuant ainsi au développement du secteur.