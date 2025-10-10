Ile Maurice: Quand la tranquillité de 16e - Mille est menacée par une maison de jeux

La tension monte à Coriolis Road, à 16e -Mille, Forest-Side, où un projet de centre de jeux et de paris menace de rompre la quiétude d'un quartier résidentiel jusque-là paisible. Depuis plusieurs mois, les habitants observent avec inquiétude l'achèvement d'un bâtiment dont l'affectation soulève la controverse : selon eux, il s'agirait d'une gaming house prête à ouvrir ses portes au coeur d'une zone résidentielle familiale.

Les résidents dénoncent un projet «inapproprié» et soupçonnent l'influence d'un proche du Mouvement socialiste militant dans l'obtention des autorisations nécessaires. Des documents ont été obtenus depuis l'année dernière. Dans une lettre adressée au président du conseil de district de Grand-Port, Rajeev Kumar Jangi, avec plusieurs ministres en copie - notamment ceux de l'Environnement, du Logement et des Collectivités locales -, les habitants réclament la suspension immédiate du projet. «Nous ne sommes pas contre le développement, mais pas au détriment de notre tranquillité», peut-on lire dans cette correspondance, où la communauté exprime sa ferme opposition à l'installation d'un centre de jeux dans une zone résidentielle. Une première pétition, déposée il y a deux ans, est restée sans suite. Aujourd'hui, les résidents redoublent d'efforts : une nouvelle pétition circule et sera prochainement rendue publique.

Nuisances sonores et lumineuses

Les griefs sont nombreux : incompatibilité avec le zonage résidentiel, risque de congestion routière et de stationnement insuffisant, nuisances sonores et lumineuses, danger pour les mineurs et dépréciation possible de la valeur immobilière du quartier. Les habitants évoquent aussi des manquements aux normes environnementales et urbanistiques, affirmant que des déchets et un empiètement sur la voie publique ont déjà été constatés. Autre point sensible : la proximité d'un mandir et d'une mosquée, situés à moins de 500 mètres du site. Les riverains estiment qu'autoriser une telle activité dans un périmètre aussi symbolique irait à l'encontre des principes de bonne gouvernance et du respect de l'harmonie religieuse.

Dans cette lettre adressée au conseil de district, ils demandent des explications précises : le promoteur détient-il réellement un permis pour opérer une maison de jeux dans cette zone ? Sur quelle base cette autorisation a-t-elle été accordée ? Le conseil était-il informé de l'opposition unanime des résidents ? Selon les témoignages recueillis, les propriétaires auraient déjà commencé à entreposer des machines de jeu à l'intérieur du bâtiment. Un signe pour les habitants que l'ouverture de l'établissement est imminente. La police régionale aurait d'ailleurs consigné une note dans l'Occurrence Book du poste de Midlands, confirmant les objections formelles exprimées par les résidents.

Déterminés à se faire entendre, les habitants du 16e -Mille multiplient les démarches et appellent les autorités à réagir avant qu'il ne soit trop tard. «Ce quartier est notre foyer, pas un lieu de jeu ou de paris», souligne un habitant. La population locale reste unie et vigilante, prête à défendre jusqu'au bout le caractère paisible de son environnement.