Ile Maurice: Saisie de drogues dans la cellule de Jimmy Neerputh, condamné pour meurtre

L'anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) de l'Eastern Division a procédé, le mercredi 8 octobre, à plusieurs arrestations et saisies de stupéfiants dans l'est et le centre de l'île. Le même jour, à l'Eastern High Security Prison de Melrose, les officiers de la prison ont mené une fouille dans la cellule n° 12 de Jimmy Neerputh, un détenu de 30 ans qui y purge sa peine.

La perquisition coordonnée a permis de découvrir un stock diversifié de drogues dissimulé derrière une planche en bois près d'une bouche d'aération. Les policiers ont saisi trois sachets en plastique d'une substance inconnue, 13 feuilles de papier aluminium de crystal meth, deux sachets contenant des bandes de drogues synthétiques pour un total estimé à 550 sachets contenant des drogues synthétiques ainsi que 18 feuilles de papier aluminium pliées contenant de l'héroïne.

Pour rappel, Jimmy Neerputh, travaillant comme aide-chauffeur à Coromandel, avait comparu devant la juge Nirmala Devat, le mercredi 24 juillet 2019, dans le cadre de l'accusation de meurtre visant son ancienne petite amie, Marie Anaïs Anna Lysa Jean, âgée de 18 ans. Le drame remonte au 26 octobre 2016, dans le quartier de Résidence Eau-Bassin, où la victime avait été retrouvée sans vie dans des conditions tragiques. Au moment des faits, le prévenu avait 21 ans. Il était assisté par un avocat commis d'office, Me Rishi Bhoyroo, et son procès avait été reporté au 18 septembre 2019, après que le Directeur des poursuites publiques a décidé de lancer les poursuites formelles en cour d'assises dès le 9 juillet 2019.

Le corps de la jeune femme avait été découvert par son frère, âgé de 11 ans, de retour de l'école après ses examens. Il avait trouvé sa soeur dans la salle de bains, la tête plongée dans un seau d'eau et avait immédiatement prévenu leur tante vivant au rez-de-chaussée. La police s'était rapidement rendue sur les lieux pour constater les faits. L'autopsie réalisée par le Dr Maxwell Monvoisin avait conclu que la mort était due à une strangulation.

Lors de son audition, Jimmy Neerputh a reconnu les faits, expliquant que la jalousie et la colère l'avaient conduit à commettre cet acte. Il a indiqué que la victime l'avait menacé avec un couteau après une dispute liée à des appels téléphoniques non expliqués et qu'elle souhaitait mettre fin à leur relation, verrouillant son téléphone. Pris de colère et de frustration, il avait étranglé Marie Anaïs Anna Lysa Jean avant de placer sa tête dans un seau d'eau présent dans la salle de bains.