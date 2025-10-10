Ile Maurice: «Income Support» - Plus de Rs 3 millions déjà versées

Pour beaucoup de Mauriciens, atteindre 60 ans ne signifie pas seulement penser à la retraite, mais aussi s'inquiéter du quotidien. Depuis septembre, un programme national apporte un soulagement à ceux qui n'ont pas encore accès à la pension de vieillesse. Chaque mois, les personnes âgées de 60 à 64 ans reçoivent Rs 10 000 pour couvrir leurs besoins essentiels.

Parmi les 1 6 9 6 demandes déposées, plus de 300 bénéficiaires ont déjà reçu leur allocation, pour un montant total supérieur à Rs 3,24 millions. Les paiements pour les autres sont prévus progressivement au cours des semaines à venir. Les bénéficiaires sont issus de différents horizons: retraités, travailleurs indépendants, salariés ou femmes au foyer.

Le versement est automatique, directement sur le compte bancaire, le premier jour ouvrable de chaque mois, avec un supplément en décembre. Les inscriptions se font uniquement en ligne et chaque changement de situation doit être signalé dans les 14 jours. Si un versement indu est effectué, la Mauritius Revenue Authority peut réclamer le remboursement dans un délai de 28 jours.

Pour être éligible, le revenu mensuel ne doit pas dépasser Rs 10 000 pour une personne seule ou Rs 20 000 pour un couple. Chaque année, près de 7 500 Mauriciens pourraient bénéficier de cette aide, représentant presque la moitié des habitants âgés de 60 à 65 ans. Sur cinq ans, le programme est estimé à Rs 8,7 milliards.