Congo-Brazzaville: Ecole de génie travaux - Un fleuron de la coopération franco-congolaise

Le nouvel attaché de défense, chef de mission de coopération et de défense près l'ambassade de France au Congo, le colonel Thomas Cassan, a exprimé auprès du staff dirigeant de l'Ecole de génie travaux (EGT), au cours d'une visite le 9 octobre à Brazzaville, sa joie pour cet établissement qui représente une spécialité unique en Afrique, très utile pour les forces armées en général et pour les Forces armées congolaises en particulier.

« La présence de l'attaché de défense près l'ambassade de France au Congo traduit, tout simplement, la bonne poursuite de cette volonté de coopération qui anime les autorités congolaises et particulièrement, les militaires que nous sommes. L'attaché de défense et moi-même sommes ici en train de matérialiser cette volonté commune des chefs d'Etats », a indiqué, dans son mot de circonstance, le directeur de l'EGT, le colonel-major Armand Pascal Mboumba.

Cette visite s'est inscrite dans le cadre du renforcement des liens entre les deux nations, particulièrement dans le domaine de la formation et de la coopération militaire. Elle a débuté par une présentation détaillée de l'école par le lieutenant-colonel Lovis Mabandza, directeur des études et de la formation. Créée en 2006, cette école a formé à ce jour près de 3000 personnels, tant militaires que civils, dans divers domaines techniques.

Le colonel Thomas Cassan a pu ainsi découvrir les différentes infrastructures de cet établissement dont le réfectoire, les salles de classe modernes conçues pour offrir un cadre d'apprentissage optimal aux stagiaires venus de différents pays d'Afrique francophone, les équipements techniques spécifiques à chaque filière, à savoir la topographie-dessin, la menuiserie, la plomberie et la maçonnerie, sans oublier l'atelier de simulation de conduite des engins de travaux publics pour préparer les futurs techniciens aux exigences du terrain.

Au terme de la visite, le colonel-major Armand Pascal Mboumba a remis des souvenirs symboliques au colonel Thomas Cassan, témoignant l'hospitalité et l'amitié qui unissent les deux pays.

Soulignons que l'EGT est un établissement public à caractère administratif, de formation professionnelle, ouvert à la société congolaise et oeuvre pleinement au développement économique et social du pays, en contribuant notamment à l'employabilité de la jeunesse.