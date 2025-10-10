Afrique: Santé mentale - Le nombre des soignants en-deçà des besoins

À la faveur de la Journée mondiale de la santé mentale, célébrée le 10 octobre, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) tire la sonnette d'alarme sur le déficit de personnel en santé mentale. Son récent rapport révèle des inégalités profondes entre les régions du monde.

L'agence onusienne a invité la communauté internationale à réfléchir aux défis posés par les troubles psychiques et à l'importance de garantir un accès équitable aux soins, notamment dans les contextes de crises humanitaires, de conflits armés ou d'urgences sanitaires. Cette année, le thème est axé sur l'accès universel aux services de la santé mentale. Selon l'OMS, le monde souffre d'un manque critique de professionnels en santé mentale, aggravé par une répartition profondément inégalitaire entre les régions.

Les données recueillies auprès de 132 États membres de l'OMS montrent que le nombre moyen de professionnels de santé mentale (Psychologues, psychiatres, infirmiers spécialisés, travailleurs sociaux...) s'élève à 13,5 pour 100 000 habitants dans le monde, tous secteurs confondus. Ce chiffre, souligne l'OMS, masque en réalité de profondes disparités régionales.

L'Afrique et l'Asie du Sud-Est figurent parmi les zones les plus démunies, avec seulement 2 à 4 professionnels pour 100 000 habitants, soit plus de trois fois moins que la moyenne mondiale. Ces régions, souvent confrontées à des crises prolongées et à des infrastructures sanitaires fragiles, peinent à former et à retenir des spécialistes de la santé mentale. À l'inverse, l'Europe affiche plus de 80 professionnels pour 100 000 habitants, un chiffre six fois supérieur à la moyenne mondiale, traduisant un investissement historique dans les systèmes de soins et la reconnaissance de la santé mentale comme enjeu prioritaire de santé publique.

Les Amériques (avec 22 professionnels pour 100 000 habitants) et la région du Pacifique occidental (14 pour 100 000) se situent au-dessus ou à peu près dans la moyenne mondiale. Ces données incluent à la fois les pays à hauts revenus, comme les États-Unis, le Canada, l'Australie ou le Japon, ainsi que des pays en développement aux ressources plus limitées. Pour l'OMS, ces écarts soulignent l'urgence d'un renforcement des investissements dans la santé mentale, en particulier dans les régions les plus vulnérables.

Au-delà du nombre de professionnels, l'OMS appelle aussi à une amélioration de la qualité de la formation, la répartition géographique, l'intégration dans les soins primaires et la lutte contre la stigmatisation.