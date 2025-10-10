Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - Le Sénégal est presque qualifié mais la RDC s'accroche

Le Sénégal a un pied à la Coupe du monde 2026 après sa large victoire au Soudan du Sud (5-0), ce vendredi 10 octobre, à l'occasion de la 9e journée des éliminatoires. En parallèle, la RDC l'a aussi emporté au Togo (1-0). Le score fleuve infligé par les Sénégalais permet d'envisager une option sur la qualification.

Il n'y a pas eu de véritable gagnant dans le duel à distance entre le Sénégal et la RD Congo... même si les Lions ont finalement réalisé une belle opération. Ces derniers se sont déplacés au Soudan du Sud et l'ont emporté tranquillement 5-0. Dans le même temps, les Léopards ont connu un déplacement victorieux également, mais beaucoup plus laborieux au Togo (1-0). En raison d'un Togo qui a fait office d'adversaire plus accrocheur que le Soudan du Sud, mais aussi parce que la pelouse du stade de Kégué était loin d'être idéale.

D'ailleurs, entre l'état du terrain et un match qui s'est joué sous des rafales de vent contre un adversaire téméraire, bien que limité collectivement, la RDC s'est sûrement tirée d'un sacré piège. Bien aidée par un but inscrit très tôt dans le match, par Cédric Bakambu (7e), bien servi dans la profondeur par Fiston Mayele, qui a profité d'un ballon offert par un milieu de terrain adverse. Pas grand-chose d'autre à signaler dans un match pollué par les conditions de jeu. Si ce n'est que la faible marge de la victoire de la RDC a permis aux Sénégalais de creuser l'écart à la différence de but, faute de pouvoir le faire au nombre de points.

Toujours le même nombre de points d'écart mais...

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Car les hommes de Pape Thiaw se sont baladés au Soudan du Sud. Si la première période a été peu prolifique, avec seulement un but inscrit par Ismaïla Sarr sur un centre d'Iliman Ndiaye, la faiblesse de la défense sud-soudanaise a fini par être exposée dans le second acte.

Et ce dès les premiers instants après le retour des vestiaires. Sadio Mané a d'abord profité d'une grosse faute de main du gardien Majak Mawith pour frapper dans le but vide (46e). Ismaïla Sarr a ensuite profité du bon travail de Nicolas Jackson, qui a échoué sur le gardien, pour finir le travail et inscrire un doublé (54e). Avant que Jackson lui-même ne finisse par marquer lui-même sur penalty cinq minutes plus tard. Une dernière énorme erreur de la défense a permis à Cherif Ndiaye de conclure le festival.

Un score fleuve qui ne permet pas aux Lions de s'envoler au classement du groupe B, puisqu'avec un total de 21 points, ils restent assis sur un petit matelas d'avance sur les Léopards (19 pts). En revanche, la différence de buts s'est largement creusée : +15 pour le Sénégal et +8 pour les Congolais. Par conséquent, même si la RDC revient à hauteur lors de la dernière journée, elle devra l'emporter sur un score extrêmement large pour espérer chiper la première place, synonyme de qualification direct pour la Coupe du monde. Le Sénégal a donc son destin en main et un pied aux États-Unis. Un match nul à domicile contre la Mauritanie le 14 octobre devrait faire l'affaire.