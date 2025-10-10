Congo-Brazzaville: Les souvenirs de la musique congolaise - le parcours de l'artiste Kaly Djatou (2)

Après un passage à vide dans l'orchestre Bilenge sakana, Kaly Djatou, ce rossignole venu de Madingou, dans le département de la Bouenza, fit son entrée dans l'orchestre Bayina libakou mabe.

A titre de rappel, retenons que la floraison des orchestres amateurs dans le paysage musical congolais à partir des années 1970 fut à l'origine de l'éclosion des grands noms tels qu'Aurlus Mabele, Nzongo Soul, Yma Fuscos, Fernand Mabala, etc... A Madingou, apparut en 1964 un jeune chanteur Kaly Djatou, membre d'une chorale de l'église catholique où il fit ses premiers pas dans la musique comme batteur de tam-tam.

Arrivé à Brazzaville pour poursuivre ses études secondaires au lycée Chaminade puis au lycée de la Révolution, attiré par la musique, il intégra l'orchestre Bilenge sakana où malheureusement il ne réalisa aucune prestation durant deux ans, ne trouvant pas de place au sein de l'attaque chant du groupe. Par bonheur; son chef de classe Dominique Kengolet lui proposa, en 1978, de le rejoindre dans l'orchestre Bayina libakou mabe, groupe dans lequel Kaly Djatou s"affirma comme un chanteur talentueux.

L'enregistrement à Kinshasa au studio Vévé de Verckys Kimwangana, en 1980, d'un album composé de cinq titres, entre autres, celui de Kaly Djatou intitulé « Mbongo ya l'Etat » et son passage avec le groupe à la première émission diffusée en couleurs de Télé Congo, « Les jeunes talents », furent pour Kaly Djatou deux événements de haute portée artistique qui le mirent sur orbite dans la sphère musicale congolaise.

Mais contre toute attente, Kaly Djatou se retrouva un peu plus tard dans l'obligation d'interrompre ses prestations au sein de l'orchestre Bayina libakou mabe, après avoir subi une intervention chirurgicale, et sa réussite au baccalauréat qui lui ouvrit les portes de l'Université Marien-Ngouabi où il fut admis dans le département de géographie. Hanté par le démon de la musique, il s'octroya une guitare acoustique grâce au paiement de la bourse universitaire. Pendant ses heures perdues, il s'initiait au maniement de cet instrument qui devint plus tard un ami inséparable.

Dans cet élan, il écrivait des chansons et s'est ainsi qu'au fil du temps, joignant l'utile à l'agréable (Etudes et musique), il accompagnait ses chansons par les gammes de sa guitare à l'image du virtuose Jacques Loubelo qui fut la tête d'affiche du célèbre groupe vocal « Les cheveux crépus ». Ce nouveau style lui permit d'évoluer en solo lors de ses multiples invitations à la radio et aux émissions télévisées sans oublier ses prestations pendant les vacances à Pointe-Noire, Dolisie et une tournée dans toutes les villes de la Bouenza, en 1982, où ses récitals furent couronnés de succès.

Deux titres sublimes, à savoir « Premier salaire » produit en 1982 et « Demain kizamen », que l'on peut traduire par « Demain l'examen » produit en 1983, oeuvres à caractère éducatif qui défrayèrent la chronique, propulsèrent Kaly Djatou dans le gotha musical congolais. Le succès conduisit à l'inscription de son nom au panthéon de l'histoire de la musique congolaise moderne. A suivre...