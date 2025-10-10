Tunisie: Port punique de Mahdia - Entre filets et histoire, un patrimoine en péril

Le Port punique, situé dans la zone de Bordj Er-Rass sur la péninsule de Mahdia, est considéré comme l'un des sites archéologiques les plus importants de Tunisie. Il témoigne de l'ancienneté de la civilisation punique et de son importance dans l'histoire de la Méditerranée.

Le port punique conserve encore aujourd'hui certains de ses éléments architecturaux originels, tels que des parties du mur qui l'entourait et les vestiges des bassins où accostaient les navires, témoignant de la grandeur de ce site historique.

Un appel au secours

Le Port Punique a été attaqué et détruit par les Espagnols en 1555 après J.-C. Bien que certaines de ses ruines témoignent encore de sa splendeur, il souffre toujours de marginalisation et de négligence. Des parties de celui-ci ont même été transformées en cimetière.

Moufida Jnen, responsable au Musée archéologique de Mahdia, a déclaré à l'agence (TAP) que, malgré les travaux de restauration, d'entretien et de dragage dont le port a bénéficié en 2022, il est toujours la cible d'une série d'agressions, comme la construction de nouvelles tombes dans le cimetière maritime datant de l'époque punique, ce qu'elle considère comme une violation de l'intégrité du monument archéologique.

Malgré son importance historique, il n'a pas été classé dans le patrimoine national, ce qui soulève des questions sur les raisons sous-jacentes à cette situation.

Le Port punique de Tunisie est un trésor historique et culturel. Son inscription sur la liste du patrimoine national contribuerait à sa préservation pour les générations futures, attirerait davantage de touristes et ferait connaître au monde l'histoire ancienne des villes tunisiennes.

La responsable a appelé à la nécessité d'une concertation des efforts de toutes les parties concernées -- autorités locales, régionales et centrales -- pour assurer l'entretien de cet important site archéologique.

Mme Jnen a souligné que le soin et la protection de ce monument historique contre les agressions sont une étape cruciale pour qu'il obtienne cette classification au patrimoine national, voire, pourquoi pas, au patrimoine mondial.

Une controverse Historique autour la construction du Port

Hassan Braham, professeur agrégé d'histoire, a soulevé, lors d'un entretien avec l'agence (TAP), la question de la controverse historique concernant la construction du Port Punique. Alors que certains estiment que le port remonte à la période punique, d'autres opinions font référence à l'ère fatimide.

Il a indiqué que des recherches sont en cours pour faire la lumière sur la vérité historique : le port remonte-t-il aux Puniques ou aux Fatimides ?

Il a précisé que les arguments soutenant la théorie d'une origine punique du port résident notamment dans la technique du creusement dans la pierre lors de la création des ports, une technique artistique qui remonte à l'ère punique, en plus des découvertes archéologiques, comme des poteries puniques trouvées sur le site.

Les historiens qui soutiennent la théorie selon laquelle le port a été construit à l'époque fatimide s'appuient sur plusieurs facteurs, dont la conception architecturale du port et la présence du mur qui l'entourait. Le port était en effet à la fois commercial et militaire, ce qui met en évidence l'influence des Fatimides en Méditerranée à cette époque.