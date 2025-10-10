Tunisie: Exonération fiscale des véhicules R.S - Les explications du colonel Chokri Jabri

Le Colonel Chokri Jabri, porte-parole officiel des douanes tunisiennes, a rappelé ce vendredi 10 octobre 2025 que le 31 octobre est la date limite pour déposer les dossiers de régularisation des voitures et motos enregistrées sous le régime d'admission temporaire (R.S) depuis au moins deux ans.

Cette régularisation permet aux propriétaires de s'acquitter de seulement 30 % du montant total des taxes et droits de douane normalement dus.

Intervenant sur les ondes de la Radio Nationale ce vendredi 10 octobre 2025, il a ajouté que le 31 décembre 2025 constitue l'ultime échéance pour le paiement effectif de ces taxes et droits.

Exemption des amendes douanières

Le Colonel Jabri a également précisé que le 31 octobre est la date butoir pour bénéficier de l'exemption des amendes relatives aux litiges douaniers.

Pour les affaires qui n'impliquent pas le paiement de droits et taxes douanières (comme les affaires de contrebande ou de détention de marchandises soumises à la preuve d'origine), l'amnistie est accordée en payant : 10 % de la valeur des marchandises saisies effectivement, ou 20 % de la valeur des marchandises saisies symboliquement.

Enfin, il a rappelé que les demandes de conciliation ou d'amnistie peuvent être soumises via le site web de la Direction Générale des Douanes ou le lien électronique services.douane.gov.tn.