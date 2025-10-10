Tunisie: Effondrement d'un pont à Ben Arous - Cinq responsables placés en détention

10 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le juge d'instruction près le tribunal de première instance de Ben Arous a émis des mandats de dépôt à l'encontre d'un entrepreneur en travaux publics, du représentant d'une société de routes, ainsi que de trois autres prévenus, dans le cadre de l'enquête sur l'effondrement partiel d'un pont relevant du projet de l'autoroute Tunis-Jelma.

L'accident, survenu dans le gouvernorat de Ben Arous, a causé la mort de deux ouvriers et blessé trois autres, atteints de fractures multiples dans différentes parties du corps, a indiqué une source judiciaire citée par Diwan FM.

Les investigations se poursuivent pour déterminer les responsabilités techniques et administratives dans ce drame.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.