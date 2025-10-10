Tunisie: Effondrement d'un pont à Ben Arous - Cinq responsables placés en détention

Le juge d'instruction près le tribunal de première instance de Ben Arous a émis des mandats de dépôt à l'encontre d'un entrepreneur en travaux publics, du représentant d'une société de routes, ainsi que de trois autres prévenus, dans le cadre de l'enquête sur l'effondrement partiel d'un pont relevant du projet de l'autoroute Tunis-Jelma.

L'accident, survenu dans le gouvernorat de Ben Arous, a causé la mort de deux ouvriers et blessé trois autres, atteints de fractures multiples dans différentes parties du corps, a indiqué une source judiciaire citée par Diwan FM.

Les investigations se poursuivent pour déterminer les responsabilités techniques et administratives dans ce drame.