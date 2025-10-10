Tunisie: Marwa Bouzayani parmi les dix meilleures mondiales du 3000 m steeple en 2025

10 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

L'athlète tunisienne Marwa Bouzayani s'est distinguée en intégrant le Top 10 mondial du 3000 mètres steeple pour l'année 2025. Avec un total de 1400 points, elle se classe 4e au niveau international, confirmant sa place parmi l'élite de la discipline.

Le classement publié pour la saison 2025 est dominé par la Kényane Faith Cherotich, leader incontestée avec 1491 points. Elle est suivie de la Bahreïnie Winfred Yavi (1460 points) et de l'Éthiopienne Sembo Almayew (1409 points).

Le Top 10 mondial du 3000 m steeple féminin en 2025 se présente comme suit :

1. Faith Cherotich (Kenya) - 1491 pts

2. Winfred Yavi (Bahreïn) - 1460 pts

3. Sembo Almayew (Éthiopie) - 1409 pts

4. Marwa Bouzayani (Tunisie) - 1400 pts

5. Norah Jeruto (Kazakhstan) - 1394 pts

6. Peruth Chemutai (Ouganda) - 1383 pts

7. Doris Lemngole (Kenya) - 1380 pts

8. Gabrielle Jennings (États-Unis) - 1335 pts

9. Gesa Felicitas Krause (Allemagne) - 1332 pts

10. Courtney Wayment (États-Unis) - 1331 pts

Avec cette performance, Marwa Bouzayani confirme sa régularité et sa compétitivité sur le plan international, offrant à la Tunisie une visibilité remarquable dans une épreuve traditionnellement dominée par les athlètes africaines de l'Est.

