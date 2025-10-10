Tunisie: Tozeur commémore le 91e anniversaire de la disparition d'Abou el Kacem Chebbi

Tozeur, ville natale d'Abou el Kacem Chebbi, commémore le 91ème anniversaire de la disparition du grand poète décédé le 9 octobre 1934.

Abou el Kacem Chebbi (24 février 1909 - 9 octobre 1934) dont l'oeuvre demeure intemporelle et universelle est auteur du célèbre recueil de poèmes Les Chants de la Vie. Il est le symbole de la République tunisienne et sa poésie constitue une reference pour tous ceux qui glorifient la vie.

En partenariat entre la délégation régionale des affaires culturelles de Tozeur et les diverses institutions culturelles dans la région, Tozeur accueille, tout au long du mois, une large programmation en présence de poètes, écrivains et universitaires tunisiens et étrangers.

Le mausolée d'Abou el Kacem Chebbi, baptisé au nom du poète de la Tunisie disparu à seulement 24 ans et à son oeuvre universelle, a accueilli, jeudi matin, une manifestation, de trois jours, autour du thème suivant « Chebbi et les question d'émancipation et de liberté ».

« Le choix de ce thème n'est pas fortuit puisqu'il coïncide avec une époque marquée par le manque de paix dans plusieurs zones à travers le monde, comme l'a affirmé la déléguée aux Affaires Culturelles à Tozeur.

S'exprimant dans une déclaration au correspondant de TAP à Tozeur, la représentante du ministère des Affaires Culturelles, a présente la programmation de cette année qui se poursuivra jusqu'à la fin d'octobre. Ce rendez-vous annuel prévoit notamment une foire dédiée aux recueils de Chebbi ainsi que les anciennes et nouvelles publications autour de l'oeuvre du poète.

Expositions d'arts plastiques et de callographie, lecture de poésie, ateliers artistiques, hommages, séminaires intellectuels et soirées poétiques sont également au menu de cet évènement organisé, les 9, 10 et 11 octobre 2025, dans divers établissements culturels et bibliothèques publiques de la région. A cette occasion un hommage était notamment rendu ce jeudi à l'écrivain et philosophe Chedli Essaker, natif de Tozeur, qui a toujours était présent à la célébration annuelle du poète.

Notons qu'un prix annuel baptisé « Le Prix arabe Abou Kacem Chebbi pour les jeunes poètes » est décerné à la fin du programme de la commémoration. Ce prix est dédié à l'oeuvre prolifique de Chebbi qui continue de nourrir la mémoire des peuples qui aspirent à la liberté.

Le « poète des lumières », comme on le surnomme, a écrit une centaine de poèmes sur divers thèmes qui se rapportent notamment à la vie, la mort, la liberté, la révolte, la mélancolie et l'exil. Outre la poésie, les écrits de littéraires de Chebbi en prose sont également aussi importants.

La poésie de ce grand poète arabophone des temps modernes est traduite dans plusieurs langues, enseignée dans les universités et adaptée dans des oeuvres musicales.