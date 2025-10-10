Sénégal: Des investissements de 126 milliards FCFA annoncés pour les ICS sur la période 2025-2028

Tivaouane — Le groupe industriel Indorama, à travers les Industries chimiques du Sénégal (ICS), sa filiale, annonce avoir signé avec l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX), un protocole d'accord portant sur un programme d'investissement de 126 milliards de francs CFA, soit environ 210 millions de dollars.

Prévu sur la période 2025-2028, ce programme d'investissement vise à renforcer la souveraineté agricole du Sénégal et à accélérer sa transformation industrielle.

Il a été signé en marge du Forum invest in Sénégal (7-8 octobre), qui a réuni des investisseurs, institutions publiques et partenaires internationaux autour des priorités stratégiques du pays en matière de développement.

Selon un communiqué de la direction générale des Industries chimiques du Sénégal, la signature de ce protocole d'accord "marque un nouveau jalon dans le partenariat entre l'État du Sénégal et le groupe Indorama, producteur mondial des fertilisants et de produits pétrochimiques".

Les engagements d'investissement pris aux termes de ce protocole d'accord portent sur plusieurs projets majeurs destinés à renforcer la filière phosphate.

Ils impliquent notamment la réhabilitation de l'usine d'engrais de la société pour 16 milliards FCFA, afin de porter sa capacité de production à 400 000 tonnes par an, la construction d'une unité de Single super phosphate, d'une capacité de 350 000 tonnes par an, pour un coût de 15 milliards FCFA.

Selon le communiqué, la valorisation du phosphate par flottation (400 000 tonnes par an, pour 31 milliards FCFA) et la modernisation du système de flottation et de séparation magnétique (15 milliards FCFA), font également partie des engagements d'investissement assortis à cet accord.

Les investissements prévus concernent aussi l'augmentation de la capacité de production d'acide phosphorique à 660 000 tonnes (32 milliards FCFA), ainsi que la construction d'une usine d'acide sulfurique (700 tonnes par jour, pour 17 milliards FCFA).

Selon les ICS, ces investissements permettront de générer des emplois durables, de renforcer le tissu industriel local et de mieux intégrer les ressources nationales.

L'entreprise dit employer actuellement plus de 5 000 personnes et travailler avec 627 fournisseurs locaux, contre 420 en 2014.

Le groupe Indorama, présent dans plus de 40 pays avec 170 sites industriels, dit réaffirmer ainsi sa confiance dans le potentiel économique du Sénégal et son ambition d'en faire un centre stratégique pour la production de fertilisants en Afrique.