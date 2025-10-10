Sénégal: Qualifications Mondial football en ligne - Le pays termine 2e de la phase aller

Dakar — Le Sénégal a terminé deuxième lors de la phase aller des qualifications africaines de la Coupe du monde FIFA en ligne "eSports", jeudi, a appris l'APS, du président de la Fédération sénégalaise des sports électroniques et disciplines associées (FESSEDA), El Hadji Mansour Sagna, plus connu sous le nom de Lord Alajiman.

La Coupe du monde de FIFAe est une compétition officielle d'eSport organisée par la FIFA. Elle se tiendra en Arabie Saoudite en décembre 2025.

Les qualifications ont démarré jeudi, le Sénégal (15 points) est deuxième du groupe A derrière le Maroc (19 points). Suivent l'Égypte (14 points), la Côte d'Ivoire (13 points), le Zimbabwe (9 points), les Seychelles (7 ponts), l'Estwani (3 ponts) et les Comores (0 pont).

Le pays est représenté dans trois disciplines : eFootball Console (PS5) - 2c2, eFootball Mobile - 1c1 et Rocket League - 3c3.

L'équipe sénégalaise est constituée par Momo Gaming et Demba Leuh. Elle est entraînée par le coach national Ibrahima Diop, alias Ibzo Gaming.

La compétition qualificative se poursuivra jusqu'au vendredi, avec la phase retour.

Les eLions affronteront à nouveau les Egyptiens, les Marocains, les Ivoiriens, les Eswatiniens, les Seychellois, les Zimbabwéens et les Comoriens.